Il procuratore aggiunto di Milano, Alessia Menegazzo, ha avanzato oggi la richiesta di condanna per cinque persone, incluso il calciatore ventitreenne del Livorno, Mattia Lucarelli, figlio dell’ex attaccante Cristiano.

Il contesto dell’accusa

La richiesta riguarda una pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione per i presunti reati di violenza sessuale. Accanto a Lucarelli, l’accusa coinvolge anche Federico Apolloni, anch’egli calciatore, e altri tre amici, tutti coinvolti nell’abuso sessuale nei confronti di una studentessa americana di 22 anni. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalla Squadra Mobile, gli abusi sarebbero avvenuti nella notte tra il 26 e il 27 marzo 2022 a Milano. Le accuse contro i cinque imputati sono state portate avanti attraverso un procedimento con rito abbreviato, che ha accelerato il processo.

Il coinvolgimento dei calciatori

Mattia Lucarelli e Federico Apolloni sono stati arrestati inizialmente a gennaio 2023 e posti agli arresti domiciliari. Successivamente, nel giugno dello stesso anno, sono stati rilasciati. Il coinvolgimento di due giovani calciatori in un caso così delicato ha attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica, sollevando interrogativi sulle conseguenze per la loro carriera sportiva e sulle implicazioni per il mondo del calcio. Attualmente, il caso è in fase di processo, e la richiesta del pm rappresenta un passo significativo nella procedura legale.