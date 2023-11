Il fidanzato era uno studente universitario di 28 anni, originario di Pescara. Per due anni ha costretto la compagna a prostituirsi, pubblicando annunci su internet.

Chieti, 28enne costringe la fidanzata di 18 anni a prostituirsi

L’inizio della vicenda risale al 2021 quando la ragazza, allora 18enne, si innamorò di quello che sarebbe diventato il suo aguzzino. L’uomo, di 8 anni più grande, l’ha costretta a prostituirsi con la promessa che, una volta racimolati i soldi, si sarebbero sposati. Organizzava sei o sette incontri al giorno, con la tariffa di 250 euro a prestazione. I clienti, a volte incontrati in hotel altre in macchina, provenivano da tutto l’Abruzzo. Il ragazzo, conosciuto nel ristorante dove lavorava, l’aveva persuasa che l’attività fosse necessaria per avere una stabilità economica e costruirsi una vita insieme.

La denuncia

Da Pescara a Chieti, da Teramo a L’Aquila e perfino a Roma, per oltre due anni il ragazzo ha continuato a incassare regolarmente i soldi, gestendo il giro di prostituzione. La vittima ha trovato il coraggio di dire basta e denunciarlo, solo grazie all’appoggio del nuovo compagno. Durante l’incidente probatorio, alla presenza del gip Andrea Di Berardino e del pm Lucia Campo, la ragazza ha confermato tutte le accuse.

Le accuse a carico del fidanzato

La ventenne ha dichiarato che l’ex compagno gestiva direttamente gli appuntamenti, organizzati grazie a degli annunci online completi di un numero di telefono. Una decina di quei clienti, inoltre, hanno confermato di aver pagato la prestazione direttamente a lui. Sul caso indaga la Procura di Chieti. Il 28enne dovrà rispondere di sfruttamento, induzione e favoreggiamento della prostituzione. Ora spetta al pm a decidere se rinviare a giudizio l’accusato oppure archiviare. La vittima, intanto, ha intrapreso un percorso terapeutico presso un centro anti-violenza.