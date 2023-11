Chieti, 28enne obbliga la fidanzata a prostituirsi: "serviva denaro per sposarsi"

Una giovane di vent’anni di Chieti ha vissuto un incubo durato circa due anni. Il fidanzato di 28 anni l’ha costretta a prostituirsi. Motivo? L’intento sarebbe stato quello di procurare denaro per potersi sposare e costruire una vita insieme. Per diverso tempo la ragazza avrebbe incontrato clienti di diverso tipo spostandosi in diverse città dell’Abruzzo e non solo, da Pescara, passando per L’Aquila a Chieti e ciò sarebbe avvenuto o in hotel o nell’automobile. La giovane che adesso ha un nuovo fidanzato sarebbe stata spinta da quest’ultimo a fare denuncia.

Chieti, 28enne obbliga la fidanzata a prostituirsi: indagato

Tutto ha avuto inizio del 2021. La giovane, all’epoca dei fatti solo una 18enne, aveva conosciuto e si era innamorata di uno studente universitario di Pescara, allora 26enne. Le prometterà di costruire una vita insieme, ma per fare ciò avrebbero avuto bisogno di raccogliere denaro. Da qui inizierà a prostitursi, facendosi pagare 250 euro a prestazione e sembrerebbe che fosse proprio il 28enne a gestire tali incontri.

L’avvio delle indagini e le accuse

Il 28enne risulta ora indagato dalla procura di Chieti e le accuse a lui contestate – riporta Tgcom 24 – sono di sfruttamento. Induzione e favoreggiamento alla prostituzione. La ragazza si è invece affidata ad un centro anti-violenza dove seguirà un percorso terapeutico.