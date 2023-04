Chieti, Federico stroncato da un malore improvviso

Federico Leonzio (43 anni) è morto il giorno di Pasquetta presso la sua abitazione nel quartiere Levante a Chieti. L’uomo, di professione vigilante, è stato stroncato da un malore improvviso. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118. Una tragedia inaspettata, vista anche la giovane età dell’uomo. Leonzio lavorava come vigilante presso un istituto teatino, è morto davanti alla compagna Daniela Timperio. L’improvvisa scomparsa del 43enne ha lasciato sgomenti i parenti e gli amici, alcuni dei quali lo avevano sentito poco prima della morte. Come informa Chieti Today, i funerali del vigilante si terranno giovedì 13 aprile alle 10:30 presso la chiesa di S. Alfonso a Francavilla al Mare.

Federico stroncato da malore improvviso: il ricordo di Daniela

Una tragedia inaspettata quella che ha colpito i famigliari di Federico Leonzio. Il 43enne lascia la madre Clizza, la figlia Serena e la compagna Daniela. Quest’ultima ha pubblicato un post su Facebook in memoria del suo amato Federico: “Sei stato il raggio di sole che è riuscito in questi anni a ridarmi la voglia di essere donna, compagna e come avresti voluto tua moglie. Non ti ho potuto accontentare ma per me non serviva un documento per essere moglie. Io ero tua moglie”.

Un forte dolore al petto e poi la morte

Come informa il Centro nel tardo pomeriggio di lunedì 10 aprile, Federico ha avvertito un forte dolore al petto. Sul posto sono giunti gli operatori del 118, ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato vano. Accertamenti successivi hanno confermato come l’uomo sia morto per cause naturali.