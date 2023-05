Una vera e propria predazione urbana, quella che sarebbe avvenuta in queste ore in provincia di Chieti, dove un lupo aggredisce un cane con la sua padrona e lo trascina via nel bosco. Da quanto si apprende a Palombaro la 56enne Nadia Terenzi si è vista “rapire” il suo animale di cui non vi è traccia. I media parlano di un lupo che ha

aggredito un cagnolino al guinzaglio della sua umana. Il tutto sarebbero accaduto in pieno centro, a Palombaro e la signora Nadia Terenzi è sconvolta.

Lupo aggredisce un cane con la sua padrona

La donna era uscita a passeggio col suo cagnolino quando sarebbe sbucato un lupo ha azzannato l’animale. La donna ha provato a salvarlo, ma il canide selvatico è scattato ed ha inseguito anche lei, aggredendola e facendola cadere. Poi il lupo è scappato tenendo il cagnolino tra le fauci: la ricerca di predatore e preda è scattata subiti ma caccia al nei boschi che si irradiano da viale IV Novembre sono state trovate solo macchie di sangue.

Nei boschi solo macchie di sangue ovunque

La 56enne è stata medicata all’ospedale di Lanciano per ferite riportate a un polso e a un ginocchio ed è stata dimessa. Ha detto la sindaca di Palombaro, Consuelo Di Martino al sito ChiaroQuotidiano: “Essendo una cittadina di montagna nel Parco nazionale della Maiella non è la prima volta che qui ci capita di vedere un lupo”. E poi: “Tuttavia questi animali non sono mai stati così aggressivi. Ho saputo che ieri aveva aggredito un altro cane: è potenzialmente pericoloso. Invito i cittadini alla massima cautela e a segnalare eventuali avvistamenti”.