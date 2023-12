Firma il registro degli interventi ma poi non opera: Sergio Alfieri accusato di falso in atto pubblico. É il chirurgo di Papa Francesco.

La Procura di Roma ha aperto un indagine sul chirurgo di Papa Francesco: avrebbe firmato il registro degli interventi senza però operare.

Indagato il chirurgo di Papa Francesco per falso

A rendere pubblica la notizia è stata La Stampa: la Procura di Roma avrebbe aperto un’indagine a carico di Sergio Alfieri, il chirurgo di Papa Francesco. L’accusa è di falso in atto pubblico, e fa riferimento ad un illecito in particolare: infatti, il medico, avrebbe firmato il registro degli interventi operatori, ma in molti casi non sarebbe stato lui a operare quei pazienti.

Il tutto è circoscritto al Policlinico “Agostino Gemelli” di Roma, l’ospedale che ha frequentemente prestato cure al Pontefice.

L’origine dell’inchiesta

L’origine dell’inchiesta risale al 9 febbraio 2023, con un esposto consegnato ai vertici investigativi del Nas che dà voce ai malumori dell’ambiente. Alfieri – è l’accusa – firma le operazioni di più pazienti negli stessi orari. Da questa segnalazione è partita l’operazione dei Nas, che hanno acquisito dalla direzione sanitaria decine di cartelle cliniche e altrettanti faldoni sia cartacei sia digitali.

Tutta la ricostruzione è partita da luglio 2022, e l’ipotesi emersa è quella di un sistema collaudato che, grazie all’alternanza delle firme nel registro operatorio, avrebbe permesso al chirurgo di fare più interventi in regime privato.