Il caso dell'omicidio di Pierina Paganelli si avvia verso il processo, con accuse gravi per il sospettato.

La Procura della Repubblica ha ufficialmente chiuso le indagini riguardanti l’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini nel garage di via del Ciclamino. L’episodio, che ha scosso la comunità locale, ha visto come principale indagato Louis Dassilva, un senegalese di 35 anni, attualmente in carcere dal 16 luglio dello scorso anno.

Le accuse formulate dal sostituto procuratore Daniele Paci sono di omicidio volontario, con l’aggravante di motivi abbietti e crudeltà nei confronti della vittima.

Le aggravanti e la premeditazione

Le aggravanti contestate a Dassilva sono molteplici: oltre ai motivi abbietti e alla crudeltà, si aggiungono la commissione del reato in orario notturno e l’approfittamento delle condizioni di tempo, luogo e persona, che avrebbero ostacolato la legittima difesa. Ma ciò che pesa maggiormente è la premeditazione, un elemento che potrebbe influenzare notevolmente l’esito del processo. La difesa, rappresentata dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, ha già richiesto un’udienza al Tribunale del Riesame di Bologna, fissata per il 22 maggio, per discutere le circostanze dell’incidente probatorio.

La testimonianza della nuora e le manifestazioni di sostegno

Un elemento chiave emerso durante l’incidente probatorio è la testimonianza di Manuela Bianchi, nuora della vittima, che ha rivelato dettagli inquietanti riguardo alla mattina del ritrovamento del cadavere. Secondo quanto riferito, Dassilva avrebbe avvertito la Bianchi della presenza di una donna morta nel garage, fornendole anche indicazioni su come comportarsi con le autorità. Nel frattempo, un gruppo di sostenitori ha manifestato davanti al Tribunale di Rimini, chiedendo “giustizia per Dassilva”. Questo evento ha suscitato reazioni contrastanti, con i legali della famiglia Paganelli che hanno denunciato una distorsione mediatica dell’indagine.

Il caso di Pierina Paganelli continua a tenere alta l’attenzione pubblica, mentre la comunità attende con ansia l’inizio del processo, che potrebbe rivelare ulteriori dettagli su un omicidio che ha scosso profondamente la città di Rimini.