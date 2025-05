Chiusura The Couple, come lo hanno saputo i concorrenti? La rivelazione delle...

Non ci sarà alcuna finale di The Couple, il programma televisivo di Mediaset è stato infatti interrotto bruscamente a seguito del crollo degli ascolti che non

hanno reso possibile una sua prosecuzione. Al punto da spingere l’azienda a chiudere, con tre settimane di anticipo, il reality show prendendo contestualmente la decisione di donare l’intero montepremi di un milione di euro in beneficenza.

Tante sono le indiscrezioni dal “dietro le quinte” in merito alla cancellazione del

reality. Come ad esempio il fatto che oltre al calo degli ascolti, dietro alla decisione di interrompere il programma vi sia anche una valutazione del format non

positiva da parte dell’azienda. Ma in tanti vogliono sapere come i concorrenti lo abbiano saputo e in che modo abbiano reagito: a tal proposito le sorelle Boccoli

hanno fatto un’importante rivelazione. Scopriamo che cosa hanno detto.

Chiusura anticipata di The Couple, le sorelle Boccoli svelano come lo hanno saputo

Chi stava seguendo il reality The Couple non ha potuto non notare la sua brusca interruzione in seguito alla decisione di chiudere i battenti del programma con

larghissimo anticipo. Iniziando a domandarsi se i concorrenti che si trovavano nella casa siano stati informati in anticipo e come abbiano reagito alla notizia.

Ebbene le prime a svelare alcuni retroscena a riguardo sono state le sorelle Boccoli che hanno raccontato importanti rumors su quello che è stato loro detto.

A parlare per prima è stata Benedicta Boccoli che ha fatto una serie di rivelazioni: “Come lo abbiamo scoperto? Convocati in confessionale e poi accompagnati in redazione. Ci è preso un colpo. ‘Mi sa che è morto qualcuno’ ci siamo detti. Nel frattempo guardavamo il Papa affacciarsi su San Pietro. Antonino era felicissimo: ha iniziato a sparare parolacce per verificare lo spegnimento delle telecamere.” Ulteriori dettagli li ha poi forniti sui social: “Hanno chiamato una coppia alla volta e siamo usciti là in redazione, in cortile, dove c’erano tutti. Dopo siamo tornati in casa per fare le valigie, io mi sono rubata tre patate da portare a casa perché avevo il frigo vuoto.”

Intervistata dal Fatto Quotidiano, la sorella Brigitta Boccoli ha invece aggiunto: “Come ho capito che qualcosa non andava? Quando hanno cambiato il giorno della trasmissione. Prima no. Sei dentro una bolla, dentro una reale gabbia dorata e sei costretto a pensare, a fare i conti con i tuoi mostri, con tutta la tua vita”,