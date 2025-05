Un finale inaspettato per 'The Couple': il programma chiude in anticipo. Ilary Blasi annulla la finale

Il reality show di Canale 5, “The Couple”, condotto da Ilary Blasi, ha chiuso i battenti in modo definitivo, lasciando i fan e gli spettatori sorpresi. La decisione di Mediaset di interrompere il programma è stata presa dopo ascolti deludenti, con la semifinale del 4 maggio che ha registrato solo il 7,7% di share, non raggiungendo nemmeno il milione di telespettatori.

Questo risultato ha portato alla cancellazione dell’ultima puntata, prevista per il 11 maggio, e alla rinuncia al premio di un milione di euro destinato ai vincitori.

Un gesto di solidarietà per i più piccoli

In un’iniziativa senza precedenti, Mediaset ha deciso di devolvere l’intero premio di un milione di euro all’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova. Questo gesto non solo segna la fine di un programma, ma rappresenta anche un atto concreto di solidarietà verso i bambini in difficoltà. La somma sarà utilizzata per la creazione di un nuovo reparto di Terapia Intensiva Pediatrica e Neonatale, dotato di tecnologie all’avanguardia e spazi progettati per accogliere i piccoli pazienti in condizioni critiche. Andrea Moscatelli, direttore del reparto, ha definito questa donazione “un’opportunità eccezionale” per migliorare i servizi offerti dalla struttura.

Ilary Blasi e il suo impegno

Ilary Blasi, conduttrice del programma, ha ricevuto riconoscimenti ufficiali per il suo impegno e la sua professionalità durante la conduzione di “The Couple”. Sebbene il programma non sia riuscito a raggiungere il successo sperato, la chiusura avviene con un messaggio di speranza e solidarietà. La donazione sarà gestita da Mediafriends, la onlus di Mediaset, in collaborazione con Gaslininsieme ETS, una fondazione attivamente impegnata nella raccolta fondi per l’ospedale genovese. Questo gesto ha dimostrato che, anche in un contesto di insuccesso televisivo, è possibile trasformare una situazione negativa in un’opportunità per aiutare chi ne ha più bisogno.