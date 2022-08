Ciao ciao Silvio: in quattro pronti a lasciare Forza Italia 

In quattro pronti a lasciare Forza Italia: di traverso un certo modo di non intendere più come cruciale il rapporto diretto del partito con i territori

In arrivo ci sarebbe un altro “ciao ciao Silvio”: in quattro sono pronti a lasciare Forza Italia in aperta polemica con le scelte di Silvio Berlusconi e con quel metodo “catapulta” per il voto del 25 settembre che non è piaciuto ai campani Carlo Sarro, Domenico De Siano, Antonio Pentangelo e Marzia Ferraioli.

Il primo è deputato e coordinatore provinciale di FI a Caserta, il secondo è ex coordinatore regionale, gli ultimi due sono deputati uscenti.

In quattro pronti a lasciare Forza Italia

Uscenti e non ricandidati nel nome di scelte attribuibili nella logica del partito-azienda a Berlusconi che sono andate di traverso a loro e ad un certo modo di intendere il rapporto del partito con i territori. Sarro si è fatto portavoce del poker di “ammutinati” indicato da Libero: “Di fronte a questo silenzio, che rende ancora più incomprensibile quanto accaduto, riteniamo che non ci siano più le condizioni di agibilità politica per continuare a militare in Forza Italia”, Sarro e gli altri sono stati esclusi dalle liste per le Politiche del 25 settembre.

“Non condividiamo il metodo”

De Siano ha spiegato: “Non è un problema di prese di posizione personali, non condividiamo il metodo, che è stato diverso da quello adottato cinque anni fa”. E ancora: “Nella precedente tornata noi coinvolgemmo il territorio, i coordinamenti provinciali, i parlamentari uscenti e garantimmo al territorio la rappresentatività ma leggendo i candidati di queste liste questa volta questo lavoro non è stato fatto“.