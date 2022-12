Sono 18 le persone rimaste intrappolate nella zona del Xinjiang: sono attualmente in corso le operazioni di soccorso

Sono 18 le persone rimaste intrappolate nelle scorse ore nello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina, dopo che una miniera d’oro nella quale stavano lavorando è crollata all’improvviso sopra le loro teste.

Immediato lo schieramento dei soccorsi da parte delle autorità, che si sono fiondate sul posto per cercare di salvare la vita ai minatori intrappolati sotto terra. Al momento almeno 20 persone sono state fortunatamente portate in salvo, ma i soccorsi sono ancora al lavoro per liberare chi è ancora bloccato a diversi metri di profondità.