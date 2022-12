Covid in Cina, è di nuovo emergenza: ospedali al collasso e pochi medici

È di nuovo emergenza in Cina a causa di un nuovo balzo di contagi da Covid.

Allarme rosso a Pechino dove gli ospedali sono al collasso e manca il personale medico. Si attende pertanto l’arrivo di medici e infermieri dalle altre città. Il personale specializzato proverrà dalle province orientali di Shandong, Jiangsung e da Hunan. I media locali informano l’arrivo di ulteriore personale anche da Fujian. Le autorità sanitarie sono state accusate di scarsa accuratezza nel conteggio dei decessi. Nel frattempo, la provincia centrale di Hunan ha già inviato a Pechino almeno 160 operatori sanitari.

Covid in Cina: aumento delle vittime tra gli anziani

Come informa il South China Morning Post le vittime stanno aumentando soprattutto tra gli anziani. Gli obitori di conseguenza si stanno terribilmente riempiendo. Come se questo non bastasse, ci sarebbe carenza anche dell’antipiretico per la febbre. La situazione critica in Cina ricorda molto quella italiana all’alba della prima ondata di Covid-19 nella Penisola.

A cosa è dovuto il nuovo stato di emergenza?

Da Teleborsa si legge come il nuovo stato di emergenza in Cina è dovuto all’abbandono della politica “zero Covid”. Un metodo, questo, mantenuto dalle autorità locali fino a poco tempo fa e poi abbandonato per cercare una sorta di “convivenza” con il virus.