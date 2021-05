Oltre alle costruzioni danneggiate, sono ancora molti i dispersi.

Sembrava che a seguito del Covid, Wuhan stesse attraversando un periodo di ripresa, quando, purtroppo, venerdì sera sul distretto di Caidian alle 20:39, quindi alle 14:39 in Italia, due tornado si sono abbattuti sulla città capoluogo della provincia di Hubei, nella Cina centrale.

I tornado hanno abbracciato pure la città di Suzhou, città ad ovest di Shangai. Al momento 10 sono le vittime che hanno perso la vita in questa tragedia, precisamente 6 a Wuhan e 4 a Suzhou.

Cina, due tornado si abbattono su Wuhan

Il doppio tornado ha colpito Wuhan con la forza di venti di 23,9 metri al secondo. Stando agli ultimi dati che sono stati forniti dalle autorità locali e dai media cinesi il conto totale dei feriti è salito a circa 250 persone.

Ancora molti i dispersi.

I forti venti hanno, inoltre, provocato molti danni anche ad abitazioni, capannoni ed alberi: 30 case sono crollate. Disgraziamente le raffiche sono state così potenti da danneggiare due gru di costruzioni: una della due è crollata su un cantiere, provocando la perdita di un gran numero di materiali.

Difficoltà pure in merito alla fornitura della corrente: circa 26.000 abitazioni sono, infatti, rimaste senza luce.

Cina, due tornado si abbattono su Suzhou

Mentre, per quanto riguarda Suzhou sale a 130 persone il numero di coloro che è rimasto feriti dai due tornado. Quattro i morti. Sui social sono circolate foto che hanno mostrato direttamente la troba d’aria nera che ha abbracciato la città cinese, causando molti, troppi danni, alcuni irrecuperabili.

In entrambe le città comunque sono già molti i soccorritori al lavoro con l’obiettivo di ritrovare quanto prima le persone ancora disperse; altri sono all’opera, invece, per la messa in sicurezza degli edifici rimasti colpiti o per il ripristino delle infrastrutture danneggiate.

Cina, non solo i due tornado: una violenta tempesta ha ucciso 11 persone

Ma il doppio tornado non è stata l’unica tragedia di questo mese: per chi non lo sapesse, proprio all’inizio di questo mese, in una città molto vicina a Shanghai, si era abbattuta una violenta tempesta con forti venti. La conclusione anche qui non è stata da lieto fine: ben 11 le persone che hanno perso la vita.

