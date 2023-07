Il contrabbando di serpenti non è una pratica così inusuale come si potrebbe pensare e, anzi, in Cina è significativamente diffusa soprattutto per alcune particolari specie. Una donna è stata fermata al porto di Fiutan mentre cercava di portare con sè cinque esemplari vivi.

Cina, donna fermata alla dogana: con lei 5 serpenti vivi

La cinese è stata tradita dalla particolare forma che aveva preso il suo corpo: la donna, infatti, aveva nascosto cinque esemplari di serpenti vivi all’interno di alcune calze che poi aveva appeso su di sè. Il suo obiettivo era quello di passare da Hong Kong alla città sudorientale di Shenzhen, ma riportato dal giornale ‘Global Times’ e dai media locali, la contrabbandiera è stata bloccata alla dogana del porto di Fiutan. I rettili sono stati immediatamente consegnati alle autorità competenti.

Il contrabbando di serpenti e gli allevamenti domestici

I serpenti in questione, della specie Elaphe guttata e che vengono chiamati anche i ‘serprenti del grano’, possono raggiungere anche i 180 centimetri di lunghezza, ma sono sostanzialmente innocui per gli esseri umani. Per questo motivo sono apprezzatissimi come animali domestici: una pratica che non fa altro che alimentare il mercato nero del contrabbando.