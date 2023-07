Gravissimo incendio doloso in Messico: un gruppo armato ha appiccato le fiamme nel mercato centrale della città di Toluca. Secondo le prime informazioni che arrivano, sarebbero almeno 9 le vittime già accertate. Le autorità hanno trovato 8 corpi senza vita sul posto, un’altra persona è deceduta poco dopo essere stata trasportata in ospedale.

Messico, incendio doloso nel mercato centrale: 9 morti

L’azione è avvenuta così velocemente e in maniera inaspettata che nessuno ha avuto modo di intervenire. Un gruppo armato ha fatto capolino al mercato centrale di Toluca e ha appiccato un incendio: gli uomini, poco dopo, sono fuggiti a bordo di un’automobile facendo perdere le loro tracce. Il rogo è divampato in breve tempo non dando scampo a otto persone rimaste subito uccise. Un altro uomo, aiutato dai medici accorsi sul posto, è stata trasferito in ospedale, ma ha perso la vita pochi minuti più tardi.