Nel secondo trimestre del 2023 l'economia cinese è cresciuta più lentamente del previsto: il PIL è salito dello 0,8% rispetto al trimestre precedente e del 6,3% in confronto a un anno fa. Le cause della frenata

L’economia cinese procede in folle. Secondo i dati aggiornati sul Prodotto Interno Lordo (PIL), nel secondo trimestre di quest’anno l’economia del gigante asiatico è cresciuta più lentamente del previsto: il PIL è salito dello 0,8% rispetto al trimestre precedente e del 6,3% in confronto a un anno fa.

La risonanza mondiale del mercato cinese

Dopo la decisione sulla fine delle restrizioni e della strategia zero Covid dello scorso dicembre, gli economisti auspicavano in una ripartenza serrata dell’economia cinese, che sta deludendo le aspettative e generando non poca preoccupazione in ottica nazionale e internazionale. La debolezza economica della Cina è un rischio per l’economia globale: un calo consistente della domanda cinese avrebbe effetti sicuramente negativi sulle esportazioni dei Paesi occidentali in Cina e potrebbe generare un tendenziale rallentamento dell’economia mondiale.

Quali sono le cause?

Tra le cause di questo rallentamento rientrano il calo massiccio delle esportazioni (soprattutto rispetto a prima della pandemia), i consumi interni piuttosto deboli e la disoccupazione dilagante tra la popolazione più giovane. Gli analisti, invece, attribuiscono il rallentamento ad alcune tendenze negative del settore immobiliare, al timone della crescita cinese per anni tanto da rappresentarne circa un quarto del PIL. Problemi diversi e una sola grande conseguenza: la Cina ha perso i giri del motore.