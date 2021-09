Cina, ragazzo di 22 anni muore dopo aver bevuto una Coca Cola: portato in ospedale a Pechino dove gli diagnosticano una letale "ischemia epatica"

Decesso assurdo in Cina, dove un ragazzo di 22 anni muore dopo aver bevuto una Coca Cola: le cause restano un mistero ma mistero tutto sommato relativo, a contare che pare che il ragazzo abbia mandato giù tutta d’un fiato un’intera bottiglia da un litro e mezzo, sembra per trovare refrigerio dal caldo.

Aveva sete: muore dopo aver bevuto una bottiglia intera di Coca Cola

La notizia è stata riportata dal New York Post, che spiega come il 22enne abbia iniziato a manifestare sintomi di pessimo stato di salute dopo aver bevuto quel quantitativo “da overdose” di bibita: stomaco enfiato, dolore addominale diffuso e tachicardia. Il giovane era stato ricoverato di gran carriera in ospedale a Pechino.

Sintomi preoccupanti e tragedia: giovane muore dopo aver bevuto una Coca Cola

Lì i sanitari gli avevano riscontrato una frequenza cardiaca elevatissima, poi ipotensione improvvisa e respiro corto. Una situazione grave confermata da una Tac al fegato. E, sempre secondo quanto riportato dalla testata Usa, il giovane sarebbe morto esattamente per “un’ischemia epatica”.

“Ischemia epatica” al fegato: giovane muore dopo aver bevuto una Coca Cola

Si tratta di una condizione morbosa altrimenti nota “come ‘shock del fegato’, causata dalla mancanza di ossigeno all’organo”.

I medici hanno fatto di tutto per stabilizzare la ghiandola epatica del 22enne che non aveva mai avuto problemi di salute, tuttavia il poveretto è morto a distanza di 18 ore dal suo ricovero.