Incidente aereo a Cino: ultraleggero precipita in montagna, feriti i due occupanti. Le cause sono ancora in fase di accertamento.

Questa mattina a Cino, in Bassa Valtellina, si è verificato un incidente aereo che ha coinvolto un ultraleggero precipitato nei pressi delle abitazioni di via Torchi.

Cino, ultraleggero si schianta vicino alle case: feriti i due occupanti

L’allarme è scattato alle 8:18, mobilitando un massiccio intervento di soccorso. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Chiavenna, i vigili del fuoco di Sondrio e il Soccorso Alpino. Areu ha inviato ambulanza, elisoccorso e unità di coordinamento. I vigili del fuoco, con la squadra S.A.F., hanno raggiunto il relitto ed estratto i due occupanti, rimasti incastrati nella carlinga capovolta.

A bordo del velivolo, decollato dall’aviosuperficie di Alzate Brianza, viaggiavano una donna di 43 anni e un uomo di 58. Entrambi sono sopravvissuti all’impatto, ma hanno riportato gravi ferite e sono stati trasportati d’urgenza in ospedale.

Uno è stato trasferito d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso, mentre l’altro, portato dai Vigili del Fuoco in un’area accessibile, è stato affidato ai sanitari e trasportato in ambulanza.

Cino, ultraleggero si schianta vicino alle case: le indagini

Le cause dell’incidente sono ancora sotto indagine da parte delle autorità competenti, che stanno raccogliendo elementi per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. Gli inquirenti analizzeranno il relitto dell’ultraleggero per determinare se si sia trattato di un guasto tecnico, di un errore umano o di altre circostanze impreviste.