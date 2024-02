Cinque donne uccise a Vienna in meno di 24 ore: le autorità indagano per ric...

Le autorità austriache stanno indagando sull’uccisione di cinque donne a Vienna, nelle ultime 24 ore. Delle vittime, tre sono state uccise in una casa chiusa, mentre i corpi di una ragazza di 13 anni e della madre 51enne sono stati rinvenuti all’interno della loro abitazione.

Fonti vicine alla polizia austriaca hanno riferito che ad uccidere tre donne, delle cinque rinvenute cadaveri, è stato un giovane di 27 anni, trovato in possesso di un coltello.

A seguito di una segnalazione arrivata da un testimone, è stato rintracciato il sospettato che non ha, al momento, spiegato i motivi di tale gesto violento. Il ragazzo è stato arrestato in relazione alla morte delle tre donne accoltellate in un bordello nel distretto di Brigittenau, all’interno di un centro di “hot massage” di Vienna allo “Studio 126” di via Engerth.

Separata sembrerebbe, invece, la morte delle altre due donne, una 51enne e sua figlia di 13 anni, che sarebbero state strangolate. In questo caso il primo sospettato, per il duplice omicidio, è il marito della donna, che attualmente risulta scomparso.