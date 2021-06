Cioccolatini Hofbauer della Lindt richiamati dal mercato per presenza di plastica: i lotti ritirati e le specifiche dei codici per identificarli

Gli iconici Cioccolatini Hofbauer della Lindt sono stati richiamati dal mercato a causa della presenza di tracce di plastica al loro interno e i codici seriali dei lotti ritirati sono stati diffusi dalla società, che grazie ad un controllo aziendale meticoloso è riuscita ad individuare il problema ed a prendere provvedimenti tempestivi.

Alcuni di quei lotti dunque, lotti di cioccolatini Hofbauer del notissimo gruppo Lindt, sono stati perciò ritirati dal mercato. La causa del provvedimento era la presenza di pezzi di plastica all’interno del prodotto. Negli ultimi mesi e in materia di prodotti dolciari prodotti dolciari c’erano stati anche casi di altre aziende,

Hofbauer di Lindt richiamati dal mercato per plastica: ecco tutti i lotti ritirati

Ecco comunque i lotti e gli identificativi che sono stati ritirati dal mercato: i cioccolatini “incriminati” sono le “Für Verwöhnte Selection”, da 200 grammi con la data di scadenza fissata al 30 giugno 2022 e appartenenti ai lotti L4771 e L 5771.

Poi anche le “De Luxe Collection” da 450 grammi con la data di scadenza fissata al 30 giugno 2022 e appartenenti al lotto L2771. Infine le “Für Verwöhnte Marzipan” da 125 grammi con scadenza fissata infatti al 31 marzo 2022 e appartenenti al lotto L5841, 30 aprile 2022 e appartenenti al lotto L2821 e 31 maggio 2022 e appartenenti ai lotti L2821 / L3821 / L5821 / L6821 / L1811.

Hofbauer/Lindt richiamati dal mercato per presenza di plastica: controlli meticolosi

Era stata la stessa azienda a dare l’annuncio. Annuncio che si era reso necessario dopo che era scattato un allarme preciso. Quale? Il ritrovamento di pezzi di plastica all’interno dei cioccolatini. Ovviamente la cosa da fare era una sola e Lindt l’ha fatta: la Hofbauer/Lindt ha preso la decisione di ritirare dal mercato i lotti coinvolti. Si tratta di un richiamo non solo a carattere nazionale, cioè rivolto all’Austria, ma a tutti i consumatori.

Hofbauer di Lindt richiamati dal mercato per plastica: sono le praline create per celebrare Mozart

Sul proprio sito, l’azienda ha voluto precisare che il ritiro del prodotto è avvenuto grazie al continuo processo di controllo da parte del suo fornitore. Ma cosa era successo in buona sostanza? Era stata evidenziata la possibile presenza di frammenti di plastica dura nei cioccolatini. Le praline della Lindt, serie Hofbauer Mozart sono molto ricercate dai palati “di nicchia” e sono state create in Austria per onorare il famoso compositore. Vengono composte con gianduja, marzapane alle mandorle, pistacchio e cioccolato al latte o fondente.