Frollini con gocce di cioccolato Lazzaroni richiamati per rischio allergeni: il lotto ritirato

I famosi biscotti con all'interno gocce di cioccolato sono stati purtroppo ritirati dal mercato.

Aldi ha annunciato sul sito il ritiro dal commercio dei Frollini con gocce di cioccolato extra del fornitore D. Lazzaroni. Il motivo? Sembrerebbe il rischio allergeni.

Allerta alimentare, frollini con gocce di cioccolato ritirati dal mercato

La notizia si legge giustamente anche sul sito del Ministero della Salute.

La data di pubblicazione dell’allerta è quella del 10 giugno 2021. Tuttavia, sull’avviso di richiamo viene specificato che la vendita del prodotto preso in questione è stata frenata sin dal 4 giugno 2021.

La denominazione precisa del prodotto su cui stiamo ponedno l’attezione per il richiamo è il seguente: Frollini con gocce di cioccolato extra formato 1 kg del fornitore D. Lazzaroni & C. S.p.A.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo, invece, è 15214 (B), quello con tempo minimo di conservazione è del 28 maggio 2022.

I frollini sono stati messi in vendita proprio in tutte le filiali Aldi, precisamente dal giorno 29 maggio 2021. Però, come già detto pocanzi, la vendita del prodotto stesso è stata bloccata sin dal 4 giugno 2021.

Allerta alimentare, frollini con gocce di cioccolato ritirati dal mercato: rischio allergeni

Il motivo del richiamo, come accennato all’inizio, è il rischio di presenza allergeni. E c’è da dire che lo stesso prodotto è stato etichettato come: “frollini con gocce di cioccolato” quando, invece, la confezione contiene frollini con cacao e nocciole.

Per cui, possono contenere gli allergeni come le nocciole e le uova. Prodotti non specificati sull’etichetta. Nella descrizione, come se non bastasse, inoltre, vi era la voce “senza glutine”, ma il prodotto contiene glutine eccome. Per cui, appare evidente come mai sia stato necessario eliminare dal commercio questo prodotto. Fortunatamente questa decisione è stata presa prima che qualcuno, magari allergico proprio alle nocciole, li mangiasse.

Allerta alimentare, frollini con gocce di cioccolato ritirati dal mercato: come restituire il prodotto?

Inoltre, è possibile restituire il lotto presso tutte le filiali Aldi: qui si riceverà anche il rimborso e sembra non sia neanche necessaria la presentazione dello scontrino di acquisto. In aggiunta, è possibile richiedere ulteriori chiarimenti al Servizio Clienti Aldi telefonando al numero 800370370 da lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14.

Proprio a marzo di quest’anno erano stati ritirati dal commercio alcuni lotti di bacche di goji e di frutta secca perchè conterrebbero pesticida in eccesso, il carbofuran. I prodotti sono della Torrefazione La Forlivese. Anche questa volta la notizia era stata pubblicata dal sito ufficiale del Ministero della Salute.