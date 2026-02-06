Civitavecchia Sottoposta a Forti Piogge e Allagamenti: Emergenza e Conseguenze

Nella notte tra il 5 e il 6 febbraio, un violento temporale ha colpito Civitavecchia, città situata lungo la costa laziale. Le forti piogge, iniziate intorno all’una e mezza, hanno provocato numerosi allagamenti, costringendo i vigili del fuoco a ricevere un elevato numero di richieste di intervento.

Situazione di emergenza a Civitavecchia

Le squadre di soccorso, in particolare quelle della caserma Bonifazi, si sono concentrate nelle aree più colpite, come Sant’Agostino e via Fontanatetta.

Qui, le abitazioni hanno visto l’acqua invadere gli spazi interni, con taverne che si sono riempite di oltre un metro d’acqua. I vigili del fuoco, con l’ausilio di motopompe, hanno avviato le operazioni di prosciugamento per ripristinare la sicurezza nelle zone allagate.

Interventi di soccorso e assistenza

In aggiunta ai pompieri, sono stati mobilitati anche i sommozzatori per assistere le persone rimaste bloccate nelle proprie automobili, in particolare nella zona dell’Aurelia, di fronte al Burger King. Fortunatamente, non si sono registrati feriti, ma l’impatto del maltempo ha creato una situazione di grande preoccupazione per i residenti.

Allerta meteo e condizioni atmosferiche avverse

Il 6 febbraio è stata decretata un’allerta arancione per diverse regioni italiane, comprese Calabria e Lazio, mentre altre undici regioni sono state poste sotto allerta gialla. Le previsioni della Protezione Civile indicano un’evoluzione delle condizioni meteorologiche, con piogge diffuse che potrebbero interessare anche Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Campania.

Criticità idrogeologiche nelle province

Oltre a Civitavecchia, la provincia di Frosinone ha subito effetti significativi a causa del maltempo. Le intense precipitazioni hanno provocato smottamenti e allagamenti, interrompendo la circolazione su alcune strade, come la Strada Provinciale di Santa Maria nel Comune di Paliano, dove una frana ha bloccato il traffico.

Rischi e misure preventive

Le previsioni indicano un possibile deterioramento delle condizioni climatiche, con il rischio di ulteriori critiche idrauliche e idrogeologiche. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e collaborano con la Protezione Civile per attivare i sistemi di emergenza e supporto nei territori più vulnerabili.

Per garantire la sicurezza dei cittadini, il sindaco di Paliano, Domenico Alfieri, ha informato la Provincia di Frosinone e ha attivato percorsi alternativi per la circolazione. La comunità è invitata a rimanere vigile e preparata a eventuali sviluppi futuri.

Il maltempo ha avuto un impatto significativo su Civitavecchia e le aree circostanti. La risposta delle autorità, sebbene tempestiva, sottolinea l’importanza di una preparazione adeguata e di un monitoraggio continuo delle condizioni atmosferiche per prevenire danni maggiori in futuro. La situazione richiede attenzione costante e azioni coordinate per garantire la sicurezza della popolazione e la preservazione del territorio.