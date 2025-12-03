Classifica Eduscopio 2025: Le Migliori Scuole da Scoprire

Nel panorama educativo italiano, la Fondazione Agnelli svolge un ruolo fondamentale nella valutazione delle scuole superiori. La nuova edizione della guida Eduscopio, recentemente pubblicata, fornisce un’analisi approfondita che coinvolge oltre 8.000 istituti scolastici. Questa classifica ha l’obiettivo di assistere le famiglie nella scelta della scuola più idonea per i propri figli, confrontando le performance degli studenti in relazione alla preparazione per l’università e al mondo del lavoro.

Le scuole superiori nella provincia di Bari

Un dato significativo emerso dall’analisi è che le scuole della provincia di Bari si sono distinte rispetto a quelle del capoluogo. Tra i licei, il Majorana-Laterza di Putignano ha conquistato il primo posto nella categoria dei licei classici, confermando la sua eccellenza anche rispetto all’anno precedente. Nella graduatoria provinciale, il liceo Socrate si colloca al sesto posto, mentre il Flacco occupa il nono posto.

Il podio nel capoluogo

Focalizzandosi esclusivamente sulle scuole di Bari, la situazione rimane simile a quella dell’anno scorso, con il Socrate al primo posto, seguito dal Flacco e dal Cirillo. Tale risultato riflette una continuità di prestazioni di alto livello, come evidenziato dalla dirigente scolastica del Salvemini, Tina Gesmundo. Questa sottolinea l’importanza di mantenere un approccio critico nei confronti dei risultati.

Analisi dei licei scientifici

L’analisi dei licei scientifici evidenzia come il Salvemini di Bari si posizioni al vertice, consolidando una reputazione di qualità e serietà. Nel contesto provinciale, il Da Vinci-Majorana di Mola di Bari emerge come la scuola più performante per l’indirizzo scientifico. Gli istituti baresi, tra cui il Fermi e lo Scacchi, occupano rispettivamente il settimo, ottavo e decimo posto in provincia.

Importanza dei risultati a lungo termine

Chiara Conte, dirigente dello Scacchi, ha sottolineato che Eduscopio analizza le performance degli studenti in base ai crediti acquisiti durante il primo anno di università. Questo metodo, pur essendo utile, non considera completamente il contesto socio-economico e il numero di classi che compongono una scuola. È fondamentale, secondo Conte, valutare anche i risultati a lungo termine per ottenere un quadro più chiaro.

Scuole professionali e tecniche a Bari

Oltre ai licei, Eduscopio analizza anche gli istituti tecnici e professionali, offrendo una prospettiva dettagliata sull’educazione orientata al lavoro. Nella categoria degli istituti tecnici economici, il Marco Polo si è affermato come il migliore nella città di Bari. Nel settore tecnologico, il Marconi-Hack ha dimostrato prestazioni superiori. Per quanto riguarda gli istituti professionali, il Majorana è stato riconosciuto come il migliore per la preparazione nel settore dei servizi.

La classifica Eduscopio offre uno strumento prezioso per capire quali scuole superiori di Bari e provincia garantiscono una preparazione di qualità agli studenti. Sia che si scelga un liceo sia un istituto tecnico, è fondamentale considerare diversi fattori, tra cui i risultati a lungo termine, per effettuare la scelta più adeguata per il futuro educativo e professionale dei giovani.