Il cambio di rotta di Sterpin

Claudio Sterpin, l’86enne amico di lunga data di Liliana Resinovich, ha recentemente cambiato la sua versione riguardo all’omicidio della 63enne scomparsa. Inizialmente, Sterpin aveva indicato il marito della vittima, Sebastiano Visintin, come il principale sospettato. Tuttavia, in una svolta inaspettata, ha dichiarato che non sarebbe più solo lui il responsabile, ma che più persone avrebbero avuto un ruolo nell’omicidio.

Questa nuova dichiarazione ha sollevato interrogativi e ha riacceso l’interesse mediatico sul caso, che ha già suscitato grande attenzione pubblica.

Le implicazioni delle nuove dichiarazioni

Le affermazioni di Sterpin sono particolarmente significative, poiché suggeriscono che l’omicidio di Liliana Resinovich potrebbe essere stato il risultato di una cospirazione più ampia. Secondo quanto riportato, Sterpin ha anche affermato che Visintin è a conoscenza dell’identità dei veri colpevoli. Queste rivelazioni potrebbero portare a un cambiamento nelle indagini, spingendo gli inquirenti a esplorare nuove piste e a interrogare ulteriormente i potenziali sospetti. La figura di Visintin, che attualmente risulta irreperibile dopo essersi recato in Austria, continua a essere al centro dell’attenzione, soprattutto per il suo comportamento sui social media, dove continua a pubblicare post in memoria di Lilly.

Il contesto del caso Resinovich

Il caso di Liliana Resinovich ha scosso la comunità locale e ha attirato l’attenzione dei media nazionali. La donna è scomparsa in circostanze misteriose, e il suo corpo è stato successivamente trovato in un’area isolata. Le indagini iniziali si erano concentrate su Visintin, ma con il passare del tempo, la mancanza di prove concrete ha portato a una serie di speculazioni e teorie. Le nuove dichiarazioni di Sterpin potrebbero riaccendere l’interesse per il caso e portare a una revisione delle prove già raccolte. Gli sviluppi futuri saranno cruciali per comprendere la verità dietro la scomparsa e la morte di Liliana Resinovich.