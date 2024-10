Clicca qui per accedere alla galleria fotografica di leggo.it.

Clicca qui per accedere alla galleria fotografica di leggo.it.

Barbara D'Urso torna in TV dopo un anno: ospite a Ballando con le Stelle 2024

Dopo più di dodici mesi dalla sua uscita (imposta) da Mediaset, Barbara D’Urso fa il suo ritorno in televisione. L’ex conduttrice di Canale 5 parteciperà come ospite a Ballando con le Stelle 2024, previsto per sabato 5 ottobre.