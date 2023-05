Clima, Onu: "Caldo record anche nei prossimi cinque anni"

Le preoccupanti previsioni dell’Organizzazione meteorologica mondiale: il Pianeta si troverà a fronteggiare temperature record a causa del riscaldamento globale e del fenomeno El Niño.

Caldo record nel periodo 2023-2027

Nel periodo compreso tra il 2023 e il 2027, il nostro pianeta si troverà ad affrontare temperature record, il risultato combinato del cambiamento climatico globale e dell’incidenza del fenomeno El Niño nel Pacifico.

Uno dei prossimi cinque anni tra i più caldi

Ad affermarlo, l’ Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo) delle Nazioni Unite in un nuovo rapporto basato su solidi studi scientifici. Che lancia allarmanti previsioni, suggerendo con una certezza del 98% che uno dei prossimi cinque anni sarà uno dei più caldi mai registrati dalla fine del XIX secolo. Inoltre, vi è una probabilità del 66% che il riscaldamento globale raggiunga la soglia critica di 1,5 gradi.

Il record precedente

Le anticipazioni, elaborate congiuntamente dal Met Office, l’agenzia di meteorologia del Regno Unito, e da 18 altre istituzioni tra cui il Centro europeo di ricerca e di formazione avanzata in calcolo scientifico con sede a Tolosa, mettono in luce la probabilità significativa che uno dei prossimi cinque anni superi il record precedente stabilito nel 2016 quando si registrò un eccezionale episodio di El Niño. Un fenomeno climatico ciclico originato dal riscaldamento delle acque superficiali dell’Oceano Pacifico occidentale, che contribuì ad innalzare la temperatura media del nostro pianeta.

“Superamento temporaneo”

“‘Questo rapporto non significa che supereremo in modo permanente l’1,5° specificato nell’accordo di Parigi, che si riferisce al riscaldamento a lungo termine per molti anni. Tuttavia, il Wmo sta lanciando l’allarme che supereremo temporaneamente il livello di 1,5° con frequenza crescente” ha affermato Petteri Taalas, segretario generale del Wmo. Ma, anche se temporaneo, il superamento della soglia cruciale di 1,5°,potrebbe avere conseguenze disastrose.

La possibilità di superare temporaneamente 1,5°C è aumentata costantemente dal 2015, quando era vicina allo zero.

Un futuro climatico sempre più distante dalla norma

“Si prevede che le temperature medie globali continueranno ad aumentare, allontanandoci sempre di più dal clima a cui siamo abituati”, ha inoltre affermato il dottor Leon Hermanson, uno scienziato esperto del Met Office che ha guidato il rapporto.

Il Congresso meteorologico mondiale

Le anticipazioni dello studio sono state pubblicate prima del Congresso meteorologico mondiale, in programma dal 22 maggio al 2 giugno, il quale si focalizzerà sul potenziamento dei servizi meteorologici e climatici al fine di supportare l’adattamento ai cambiamenti climatici.