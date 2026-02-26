Clinton: audizioni sull'affare Epstein deviate, serva la testimonianza di Trump

Hillary Clinton respinge le accuse e accusa il panel repubblicano di proteggere un partito; il dibattito si concentra sul rilascio dei file di Jeffrey Epstein e sulla richiesta che Trump risponda sotto giuramento

Contesto e acceso scambio di accuse

La vicenda legata a Jeffrey Epstein è tornata al centro dell’attenzione dopo una dura presa di posizione di Hillary Clinton. L’ex segretaria di Stato ha attaccato le audizioni condotte da un panel della Camera guidato dai repubblicani, accusando il comitato di voler «proteggere un partito politico e un pubblico ufficiale». Nella sua nota, Clinton ha chiesto chiarezza sui documenti in mano al Dipartimento di Giustizia e ha sollevato dubbi sul modo in cui le informazioni vengono rese pubbliche. Al centro del confronto ci sono trasparenza, regole processuali e responsabilità istituzionale, con tensioni sulla competenza tra rami del governo e sulle garanzie procedurali da rispettare.

La versione dei Clinton e le obiezioni al comitato

Hillary e Bill Clinton dichiarano di non possedere elementi utili alle indagini su Epstein e affermano di aver consegnato tutti i documenti in loro possesso. Il punto su cui Hillary ha insistito riguarda il trattamento riservato ai testimoni: mentre ad alcuni vengono accettate risposte scritte, ai coniugi Clinton è stata chiesta la comparizione personale. Ha inoltre criticato le udienze a porte chiuse, ritenendole distraenti rispetto alle responsabilità dell’attuale amministrazione. Per Clinton, un’indagine credibile dovrebbe ascoltare direttamente tutte le persone ricorrenti nei fascicoli, specie quelle che emergono ripetutamente nei materiali.

Queste contestazioni aprono quesiti concreti di equità: se testimoni in condizioni simili vengono trattati in modo diverso, cresce la sfiducia nella correttezza delle procedure. Prima di tutto resta da accertare quali documenti siano già stati trasmessi alle autorità competenti.

Subpoena e minacce di sanzioni

La situazione si è surriscaldata quando entrambi i coniugi hanno ricevuto una subpoena. Dopo una prima resistenza a comparire di persona, il comitato ha minacciato sanzioni per oltraggio al Congresso. L’uso di ordini formali di comparizione è uno strumento parlamentare per ottenere documenti e testimonianze, ma tende anche ad alimentare il confronto politico: il comitato invoca trasparenza, i critici parlano di strumentalizzazione. Ogni eventuale sanzione sarà valutata nel corso delle audizioni e potrà sollevare questioni legali sulla legittimità delle richieste avanzate.

I documenti: quanto è stato reso pubblico e cosa manca

Il Dipartimento di Giustizia ha diffuso un ampio corpus di atti giudiziari, che ha riacceso l’interesse mediatico. Tuttavia chi ha esaminato i file ha riscontrato rimozioni e redazioni consistenti: intere cartelle non compaiono, molte pagine sono pesantemente oscurate. Questo solleva dubbi sui criteri adottati per la pubblicazione e sull’effettiva possibilità per il pubblico di accedere a tutte le informazioni rilevanti.

Materiali disponibili e oscuramenti

Tra i documenti pubblicati figurano atti processuali, trascrizioni e corrispondenza selezionata. Ma in molti punti passaggi sensibili sono stati cancellati o resi illeggibili: nomi, riferimenti e dettagli spesso risultano nascosti.

Omissioni, discrepanze e richieste di chiarimenti

Confronti tra copie preliminari e versioni ufficiali hanno evidenziato discrepanze: pagine sostituite, sezioni mancanti, documenti non inclusi. Tali differenze alimentano il sospetto di esclusioni sistematiche o di valutazioni di riservatezza applicate con ampia discrezionalità. Gli organismi di controllo sono chiamati a spiegare se le esclusioni rispondono a esigenze legittime — per esempio la protezione di indagini in corso o di dati personali — o se si è trattato di omissioni ingiustificate.

Indagini giornalistiche e ipotesi di ritenzione

Le inchieste della stampa sostengono che note e riassunti di interviste chiave non siano stati pubblicati, lasciando aperta l’ipotesi di ritenzione di documenti. Alcuni membri del Congresso hanno suggerito che la mancata diffusione possa configurare un illecito. Il Dipartimento di Giustizia replica che molti materiali contengono informazioni non verificate o sensibili e che sono in corso revisioni per accertare eventuali omissioni illegittime.

Esperti e trasparenza delle procedure

Analisti e giuristi sottolineano quanto sia importante una revisione chiara e tracciabile: decisioni arbitrarie sulla pubblicabilità rischiano di produrre conseguenze legali e politiche. Audit indipendenti e motivazioni dettagliate per ogni oscuramento contribuirebbero a ristabilire fiducia e a ridurre i sospetti di manipolazione.

La richiesta di convocare Trump e il taglio politico della vicenda

Hillary Clinton ha chiesto che il panel convochi Donald trump sotto giuramento, sostenendo che il suo nome ricorra frequentemente nei fascicoli collegati a Epstein. La proposta ha ulteriormente polarizzato il dibattito: per i sostenitori è un passo necessario per chiarire i fatti, per i detrattori è una mossa che rischia di trasformare l’indagine in uno strumento politico. Convocare una persona sotto giuramento comporta obblighi legali e possibili rischi di responsabilità: il comitato dovrà valutare se le prove presenti giustifichino una simile scelta.

