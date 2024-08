A distanza di anni dalla sua breve partecipazione al Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia ha ottenuto un nuovo ingaggio. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, è stata scelta come concorrente de La Talpa.

Clizia Incorvaia concorrente de La Talpa

Clizia Incorvaia potrebbe tornare presto in televisione. Stando a quanto sostiene il settimanale Chi, la modella e influencer è stata scelta come nuova concorrente de La Talpa. La sua ultima avventura televisiva importante è stata quella al Grande Fratello Vip, anche se è stata squalificata per aver fatto il nome del pentito di mafia Buscetta.

L’indiscrezione su Clizia Incorvaia

Sul settimanale Chi si legge:

“A settembre si ricomincia. Paolo e Clizia hanno una nuova casa a Roma, sempre con tanto verde (Paolo è bravissimo con le piante: non ha solo il pollice, ma tutte le dita verdi!). Il lavoro di sempre, che per lui è Forum. Oltre ad altri impegni sempre fra social e tv. Mentre per lei potrebbe esserci un non ancora ben definito impegno con La Talpa, che ritorna su Canale 5 condotto da Diletta Leotta“.

Al momento, è bene sottolinearlo, il cast de La Talpa non è ancora stato ufficializzato e il coinvolgimento della Incorvaia è solo un’indiscrezione.

La Talpa 2024: il papabile cast

Stando a quanto sostiene Davide Maggio, il cast de La Talpa dovrebbe essere composto da: