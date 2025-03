A poche ore dalla scomparsa di Eleonora Giorgi, sua nuora Clizia Incorvaia le ha dedicato una poesia e dei pensieri che ha pubblicato nelle storie su Instagram. L’ex gieffina ha inoltre ribadito il forte legame che aveva con sua suocera, che considerava come una seconda mamma: “Sei stata come una mamma per me A voglio riempirmi la testa e il cuore del tuo sorriso da bambina che porterò sempre con me“.

La frecciatina di Clizia Incorvaia

Oltre a questi dolci pensieri, Clizia Incorvaia ha anche lanciato una frecciatina contro chi ha speso delle belle parole per Eleonora, ma che quando l’attrice era in vita non la considerava. L’influencer avrebbe anche fatto dei riferimenti precisi: “Ci sono persone che scrivono post su mia suocera con una falsità assurda. È bello dire belle parole adesso e non calcolarla ma più quando era in vita. “L’amore la stima e il rispetto”, questi sono fatti e non parole. Solo per consenso pubblico e like? Sì. La dura verità. Ele tu sai“.

La condivisione di un messaggio d’affetto

Dopo il commento pungente, l’influencer ha anche condiviso un bel messaggio che le è arrivato da un’amica, Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi: “Cari, con profonda tristezza e commozione, desidero esprimere le mie più sincere condoglianze per la perdita di Eleonora. Ci ha lasciato con dignità e un sorriso, dimostrando una forza e una grazia che hanno toccato il cuore di tutti noi. La sua capacità di affrontare ogni momento con serenità e coraggio è un esempio di cui tutti siamo orgogliosi. La sua luce e il suo spirito rimarranno per sempre nei nostri cuori. Vi auguro di trovare conforto nei ricordi felici e nell’affetto di coloro che la circondavano. Eleonora continuerà a vivere attraverso le vite che ha toccato e l’eredità di amore e gioia che ha lasciato. Con affetto e vicinanza, Fariba“.