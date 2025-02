Dolcissimo messaggio dell'influencer per la suocera in lotta contro un tumore al pancreas

Clizia Incorvaia ha condiviso un dolcissimo messaggio per la suocera Eleonora Giorgi, in lotta contro un tumore al pancreas: “L’energia di una leonessa”.

Eleonora Giorgi e il tumore: la toccante dedica di Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia ha voluto condividere su Instagram una dolcissima dedica alla suocera, l’attrice e regista Eleonora Giorgi che, come saprete, sta lottando da tempo contro un tumore al pancreas. Da qualche giorno Eleonora è ricoverata in una clinica romana, dove si sta sottoponendo a una terapia del dolore. L’attrice ha voluto comunque che la sua famiglia festeggiasse il compleanno del piccolo Gabriele, figlio appunto di Clizia Incorvaia e di Paolo Ciavarro, figlio della Giorgi. Su Instagram l’Incorvaia ha voluto condividere con i fan alcuni scatti della piccola festa e ha voluto anche lasciare un dolce messaggio a Eleonora Giorgi: “è stato un giorno speciale per la mia famiglia, che si è riunita davanti alla torta con l’amore di sempre, ma quest’anno ogni istante ha avuto un sapore diverso. Mia suocera, l’adorata nonna Ele del mio piccolino, non era fisicamente con noi, ma con il cuore sì, c’era eccome. Con l’energia di leonessa che la anima ha desiderato, caldeggiato, suggerito, che noi celebrassimo il suo nipotino con tutta la gioia, i sorrisi, la spensieratezza degli amici e i colori che merita un bambino amato.”

Le condizioni di Eleonora Giorgi

Come ha detto Clizia Incorvaia, è stata proprio Eleonora Giorgi a volere che si festeggiasse il compleanno del piccolo Gabriele, nonostante lei non abbia potuto partecipare alla festa. L’attrice romana ha recentemente confessato al Corriere della Sera di non riuscire a fare più di dieci passi e che sta attualmente facendo la terapia del dolore e che “mi tengono in vita non perché ci sia un futuro, ma perché tutto succeda il più tardi possibile. Ogni giorno è un regalo.”