I funerali di Eleonora Giorgi si terranno mercoledì 5 marzo a Roma. L’attrice è morta oggi, 3 marzo, in una clinica della Capitale, dove era ricoverata per la terapia del dolore. Ecco le disposizioni per l’ultimo saluto.

L’ultimo saluto a Eleonora Giorgi: i funerali nella Chiesa degli Artisti e le sue ultime volontà

I funerali della famosa attrice Eleonora Giorgi, scomparsa a 71 anni, si svolgeranno mercoledì 5 marzo alle 16:00 presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo, a Roma. La cerimonia sarà aperta al pubblico, offrendo a amici, colleghi e ammiratori l’opportunità di darle l’ultimo saluto. La camera ardente, invece, sarà riservata ai familiari.

“Tesoro il funerale me l’organizzi te. Perché voglio un servizio eccellente”, aveva detto ad un’amica e raccontato, con un sorriso, a Vanity Fair.

Eleonora Giorgi aveva lasciato indicazioni chiare per la sua cerimonia funebre, selezionando anche delle sue canzoni preferite per accompagnare il rito. Tra queste, “Wish You Were Here” dei Pink Floyd e “A Whiter Shade of Pale” dei Procol Harum.

La celebrazione dei funerali di Eleonora Giorgi

Le esequie di Eleonora Giorgi saranno officiate da monsignor Antonio Staglianò, vescovo emerito di Noto e, dal novembre scorso, rettore della basilica di Santa Maria in Montesanto, conosciuta come la Chiesa degli Artisti di Roma. Monsignor Staglianò guiderà il rito funebre in questo luogo simbolico, che ha sempre accolto personalità del mondo dell’arte e della cultura.