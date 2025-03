Si è spenta all’età di 71 anni Eleonora Giorgi, che da anni lottava contro un tumore al pancreas. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di amici e parenti alla notizia della morte.

Eleonora Giorgi, la morte e le toccanti reazioni di Verdone e dei figli

Eleonora Giorgi è morta all’età di 71 anni, l’attrice era amatissima dal pubblico e lascia tanti ricordi indelebili. La famiglia, in una nota, ha fatto sapere così della scomparsa di Eleonora: “si è spenta serenamente nell’amore e nell’abbraccio dei suoi figli e dei suoi affetti”. In clinica erano infatti presenti i figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro. Non sono mancati i messaggi di cordoglio da parte di amici e colleghi, primo fra tutti Carlo Verdone, che con un post sui social ha voluto salutare così Eleonora: “Grazie amore mio per essere stata la mia compagna in due film fondamentali per la mia e la tua carriera. Saremo ricordati per tanto tempo ancora. Grazie per avermi dato la tua leggerezza, il tuo entusiasmo, il tuo sorriso e la tua preziosa amicizia. E grazie per essere stata un grande, coraggioso esempio per tutti in questo anno così duro e spietato. Sarai sempre nel mio cuore”.

Carlo Conti: “Un onore consegnarla il David”

Tra i personaggi dello spettacolo che hanno voluto dire addio a Eleonora Giorgi sui social troviamo il conduttore Carlo Conti: “è stato un onore consegnare un anno fa ad Eleonora Giorgi il David di Donatello alla carriera. Claudio Amendola invece la ricorda come un’icona del cinema italiano e che da lei ha percepito una grandissima dignità.