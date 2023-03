Clizia Incorvaia, il tatuaggio speciale e la dedica: "Sempre con me"

Clizia Incorvaia si è regalata un tatuaggio speciale e lei stessa ne ha svelato il significato ai suoi fan.

Clizia Incorvaia: il tatuaggio

Dopo che nei giorni scorsi si era fatta tatuare le iniziali dei suoi due bambini, Nina e Gabriele, Clizia Incorvaia ha deciso di regalarsi un altro tatuaggio dedicato a loro. Il tattoo della modella rappresenta proprio i piccoli Nina e Gabriele, i due figli che ha avuto rispettivamente con l’ex marito, Francesco Sarcina, e con il fidanzato Paolo Ciavarro. “Sempre con me”, ha scritto Clizia mostrando ai fan il suo nuovo tatuaggio, più felice che mai.

La modella oggi sembra aver trovato la serenità accanto a Paolo Ciavarro, con cui ha realizzato il sogno di avere un bambino. La coppia si è fidanzata ufficialmente nel 2021 e in tanti tra i loro fan sono impazienti di sapere quando i due convoleranno a nozze.

Per Clizia quella con Paolo Ciavarro è stata la prima storia importante dopo la fine della sua unione con Francesco Sarcina, che non è naufragata nel migliore dei modi. Il cantante ha infatti accusato pubblicamente la modella di averlo tradito con il suo migliore amico, Riccardo Scamarcio. Clizia si è sempre difesa dalle accuse, e sembra che oggi lei e il suo ex siano riusciti a trovare un equilibrio per il bene della loro bambina.