Club del Napoli addobba con decorazioni per lo scudetto: vengono multati

I tifosi azzurri ormai non stanno più nella pelle, dopo 30 anni di attesa questa domenica il Napoli potrebbe diventare campione d’Italia per la terza volta nella sua storia. In città non si aspetta altro che far partire la festa, ma alcuni tifosi non residenti in città vogliono esprimere la loro vicinanza alla squadra anche in altri luoghi.

Caserta, club del Napoli espone addobbi per lo scudetto: arriva la multa

Il Napoli Club SMCV Azzurra di Santa Maria Capua Vetere ha ricevuto una multa per aver esposto gli addobbi riferiti alla vittoria dello scudetto della loro squadra del cuore. La segnalazione è arrivata ai poliziotti da parte di qualche tifoso di squadre rivali e ha colto nel segno. Il Club Napoli, infatti, non aveva le autorizzazioni per addobbare con striscioni bianchi e azzurri le vie di Corso Garibaldi e Corso De Carolis.

La multa al club Napoli e la spiegazione del presidente

I poliziotti sono giunti sul posto e hanno chiesto al presidente del club Rosario Avella di togliere gli striscioni. Una richiesta immediatamente soddisfatta, ma che non ha evitato al Napoli Club una multa di 430 euro. Avella ha spiegato: “Dopo un colloquio informale con l’amministrazione comunale abbiamo allestito in maniera bonaria nastri e bandiere per i festeggiamenti. Da quanto abbiamo poi appreso i pali della luce sono di proprietà dell’Enel ed avremmo avuto bisogno di autorizzazioni. Siamo stati sanzionati ed abbiamo già provveduto a rimuovere tutto. Nelle prossime ore riavvieremo l’iter per una festa che dovrà avere tutti i crismi di legalità e sicurezza. A Santa Maria Capua Vetere sarà una festa per le famiglie ed i bambini.”