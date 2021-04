Clubhouse introduce Payments, la funzione che permette di inviare denaro ai creators preferiti

Clubhouse, il social network basato esclusivamente sulle note audio, continua a crescere e lancia Payments per aiutare i creators a guadagnre soldi.

Clubhouse , l’app social audio dal valore di un miliardo di dollari, fondata poco più di un anno fa, consentirà agli utenti di inviare denaro ai loro creators preferiti sulla piattaforma.

La presentazione di Payments

Fin dai primi giorni di vita, il nostro principio guida è stato quello di costruire una piattaforma in grado di mettere i creators in una situazione di privilegio. Il nostro obiettivo infatti, è aiutare a guadagnare chi fa crescere e prosperare la piattaforma.

Queste le parole del co-fondatore di Clubhouse, Paul Davison in occasione della presentazione del servizio, alle quali ha poi aggiunto:

Siamo entusiasti di iniziare a lanciare Payments, la nostra prima funzione di monetizzazione per i creators su Clubhouse. In questo modo tutti gli utenti avranno la possibilità di inviare pagamenti.

Come funziona Payments

Ogni utente può inviare un pagamento ai creators più meritevoli, come simbolo di apprezzamento per le conversazioni che riescono ad organizzare.

L’operazione è molto semplice e richiede pochissimo tempo. Basta infatti toccare il profilo del creator prediletto e, se la funzione è abilitata, scegliere la voce “Invia denaro“.

Come spiegato sul blog ufficiale della famosa app, la prima volta verrà chiesto all’utente di registrare una carta di credito o di debito e successivamente occorrerà indicare l’importo che si desidera inviare.

L’intera somma versata andrà al creator, mentre a chi invia la cifra sarà addebitata un’esigua commissione, che verrà direttamente inviata a Stripe, l’azienda che affianca Clubhouse nell’elaborazione dei pagamenti.

L’entusiamo del CEO di Stripe

Patrick Collison, CEO di Stripe, con un tweet ha gioit del lancio della nuova funzione di Clubhouse:

È bello vedere una nuova piattaforma social concentrarsi in primo luogo sulla retribuzione dei creators piuttosto che sulla monetizzazione derivante dalla pubblicità.

Il successo nel mondo tech

Grande novità dunque nel campo della tecnologia , grazie alla nuova funzionalità che consentirà di accrescere lo spirito di collaborazione dei membri della comunità del social network del momento, utilizzato non solo come passatempo ma anche come strumento di lavoro.