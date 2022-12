Coccodrillo mangia vivo un bambino di fronte agli occhi del padre

Orrore improvviso e un coccodrillo che mangia un bambino vivo di fronte agli occhi del padre: tragedia nelle acque fluviali della Malesia dove il grosso rettile ha afferrato il piccolo all’improvviso.

Secondo quanto riportano i media il genitore ha provato in tutti i modi a sottrarre suo figlio alle fauci del coccodrillo ma non c’è stato nulla da fare.

Coccodrillo mangia vivo un bambino

Tutto è avvenuto lungo il fiume Sabah in Malesia, dove l’uomo e suo figlio erano usciti “per una battuta di pesca2. Come sempre accade quando di mezzo ci sono i grossi coccodrilli marini del sud-est asiatico il rettile è sbucato all’improvviso dalla sua posizione di “immobilità e controllo”, con le sole narici a pelo d’acqua ed ha afferrato il piccolo, che i media dicono avesse solo un anno e che quindi molto probabilmente era sulla riva mentre suo padre approntava una barca, dato che i bambini di un anno non escono a pesca con i genitori.

Le ferite nel vano tentativo di salvare il bimbo

I media spiegano che l’uomo ha lottato contro l’animale per riprendersi suo figlio ma non c’è stato nulla da fare. Le urla dell’uomo hanno attirato gli abitanti del villaggio che hanno soccorso il papà e lo hanno tratto in salvo. Le parole del capo della Lahad Datu Fire and Rescue Agency, Samoa Rashin, giunto sul posto assieme a soccorritori e polizia, sono state chiare: “Il padre ha riportato gravi ferite alla testa e al corpo.

Il corpo del piccolo è ancora disperso e le operazioni di ricerca sono in corso”.