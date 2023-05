Codacons: quest'estate si registrerà l'ennesimo aumento dei prezzi

Sarà un’estate rovente in Italia e non solo dal punto di vista climatico. Un nuovo aumento dei prezzi, infatti, interesserà diversi ambiti: a farlo sapere è il Codacons che ha portato a termine uno studio sui prossimi mesi.

Codacons, in estate si registrerà un aumento di prezzi

L’inflazione continuerà a farsi sentire in Italia e, anzi, aumenterà la sua pressione nei mesi estivi. A farlo sapere è il Codacons che ha fatto un’analisi in cui spiega che i rincari prezzo più forti attesi riguardano alcuni beni alimentari. In particolare, i gelati costeranno circa un 20% in più, mentre frutta e ortaggi freschi saliranno di 7 punti percentuali e il pesce di 16. Anche le patatine fritte costeranno un 16% in più. Lo stesso vale per le bevande alcoliche (+11%) e quelle analcoliche come i succhi di frutta (+18%).

Rincari anche per i servizi spiaggia

Chi deciderà di andare in vacanza al mare dovrà fare i conti con i rincari dei servizi spiaggia. In primo luogo, l’affitto di ombrelloni, lettini e sdraio salirà ancora di un 10%. Le consumazioni al bar cresceranno di 15% e i prodotti solari e di bellezza per il corpo subiranno un incremento di oltre 8 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2022. Anche viaggiare costerà di più: con un incredibile incremento del 46% sulle tariffe aeree.