Coldiretti: un italiano su sei non ha fatto alcun regalo. Svelata anche la spesa media

Il Natale 2022, a causa delle ristrettezze economiche, è stato senza regali per 1 italiano su 6.

Questi i dati rivelati nelle scorse ore da Coldiretti, che ha pubblicato anche quest’anno tutti i dati relativi ai consumi della popolazione in un periodo dell’anno in cui, di norma, tendiamo a spendere molto di più fra doni per parenti e amici e prelibatezze da portare in tavola per pranzi e cenoni.

Coldiretti-Ixè ha fatto particolare riferimento ad un “clima di sobrietà determinato soprattutto dalle difficoltà economiche e dalle preoccupazioni per il futuro”, legate ovviamente all’inflazione galoppante e alle continue incertezze sui costi delle bollette causate dall’attuale crisi energetica (la guerra in Russia, ovviamente, gioca in tutto questo un ruolo chiave).

Nonostante tutto, secondo Coldiretti è calata del 23% la quota di persone che ha scelto di rinunciare al tradizionale regalo di Natale per i propri cari. Lo scorso anno era più alta anche alla luce dell’incertezza causata dagli strascichi della pandemia e dalla diffusione della variante Omicron.

Quanto hanno speso gli italiani per i regali di Natale 2022?

Coldiretti ha anche rivelato i numeri relativi alla spesa media dei nostri compatrioti, spiegando che “la spesa media è stata di 177 euro a testa, ma in molti sono stati costretti a dirottare il budget dei regali per affrontare spese urgenti”.

C’è, ad ogni modo, ancora un’importante emergenza povertà nel nostro Paese. Nel 2022, infatti, ci sono state 3 milioni di persone costrette a chiedere aiuto per il cibo da mangiare. Un’emergenza, questa, che non si era mai vista fin dai tempi del secondo Dopoguerra.