Natale 2022, gli auguri di Berlusconi: "Sono un ragazzo un po' stagionato con il cuore giovane"

Al Natale del 2022 manca pochissimo e per le varie forze politiche è tempo di portare gli auguri agli italiani in vista di queste festività.

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha pubblicato un video attraverso il quale ha augurato di “trascorrere un Natale festoso e sereno e di riuscire a realizzare nel nuovo anno i sogni ed i progetti che portate nella mente e nel cuore, per voi e per le persone che amate”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvio Berlusconi (@silvioberlusconi_official)

Natale 2022, gli auguri di Berlusconi agli italiani

Il Cavaliere nella sua lunga riflessione ha portato avanti un impegno sul fronte delle pensioni, ma anche sulla criticità di assumere i molti giovani che sono senza lavoro: “Siamo tutti impegnati, indistintamente e senza colore politico, per fare in modo che nessuno rimanga indietro e che davvero si possa migliorare la vita degli italiani”. Ha anche spiegato che l’esecutivo è al lavoro al fine di “sistemare i troppi giovani che non trovano lavoro perché le imprese non sono nella condizione di assumerli per le troppe tasse e le troppe contribuzioni che oggi gravano sul costo del lavoro”.

“Sono feste meno angosciose rispetto al passato”

Non ultimo Silvio Berlusconi, guardando alle feste natalizie del 2022 ha osservato che sono “meno angosciose rispetto al passato, anche se ci sono molte persone ancora in difficoltà, alle quali voglio dedicare un pensiero di fiducia e di ottimismo”. Ha quindi concluso: “Tanti Auguri da questo ragazzo un pò stagionato, ma con il cuore sempre giovane”.