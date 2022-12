Natale 2022, quanto costa pranzare da Carlo Cracco? Menù e prezzi

Il pranzo di Natale si sa è un momento conviviale dove si mangiano tante leccornie in compagnia della propria famiglia, di parenti e di amici.

Anche Carlo Cracco, chef diventato noto al grande pubblico per programmi come Masterchef, ha proposto nel suo ristorante situato nella Galleria Vittorio Emanuele II a Milano un menù di Natale davvero molto ricco e goloso. I prezzi, tuttavia, com’è intuitivo pensare, non sono alla portata di tutti.

Carlo Cracco, cosa propone lo chef nel suo menù Natale

Il menù di Carlo Cracco a prima vista ci racconta molto dei sapori tipici del Nord Italia senza tralasciare le tante suggestioni e i tocchi innovativi che da sempre contraddistinguono la cucina dello chef:

Aperitivo di benvenuto

Cardo gobbo fondente, nocciole e castelmagno

Plin delle feste in brodo

Mazzancolle, porcini e salsa ricca ai crostacei

Cappone farcito arrosto, zucca e melograno.

Panettone della tradizione e zabaione al marsala

Quanto costa mangiare da Cracco?

l prezzi per il menù partono da circa 160 euro, anche se molto dipende dal vino che viene scelto. Da tenere a mente che il pranzo di Natale sarà acquistabile direttamente dallo shop online dello chef. Si parla di un minimo di due persone fino ad un massimo di sei. In caso di disdette non è previsto il rimborso se non in caso di positività al Covid.

In tal caso il voucher potrà essere utilizzato fino al 30 marzo del 2023.