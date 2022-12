Carlo Cracco è pronto per il Natale, con il classico panettone artigianale che diventa "Super", in una versione più golosa.

Il Natale è alle porte e Carlo Cracco è già pronto con il suo panettone artigianale che quest’anno diventa “super”, in una versione più golosa, farcito con super canditi di arancia e uvetta marinata in bacche di vaniglia del Madagascar.

Carlo Cracco: quanto costa il suo panettone artigianale

Carlo Cracco è pronto per Natale e quest’anno vuole far festeggiare gli intenditori con un classico panettone artigianale in versione “super”, ancora più golosa, farcita con super canditi di arancia e uvetta marinata in bacche di vaniglia del Madagascar. Il Super Panettone da 1 kg è contenuto in un’elegante latta da collezione verde, con un designe elegante e sofisticato, per un costo di 48 euro.

Può essere acquistato sullo shop online dell’ex giudice di MasterChef e al Café di Galleria Vittorio Emanuele II.

Il panettone di Carlo Cracco: ingredienti e versioni

Gli ingredienti del panettone di Carlo Cracco sono: farina di grano tenero tipo “00” (glutine), uva sultanina 14%, scorze d’arancia e cedro candite 14% (scorze d’arancia e cedro, sciroppo di glucosio fruttosio, saccarosio, correttore di acidità: acido citrico), tuorlo d’uovo fresco pastorizzato, zucchero semolato, lievito madre [farina di grano tenero tipo “00” (glutine), acqua], burro, crema pasticcera (latte fresco intero pastorizzato, panna, tuorlo d’uovo fresco pastorizzato, zucchero semolato, bacche di vaniglia, amido di riso, amido di mais), sale, miele d’acacia, vaniglia in bacche.

Può contenere anche arachidi, soia, senape, sesamo, altra frutta a guscio. Il Super panettone è disponibile in diverse versioni: albicocca e cioccolato fondente, pistacchio siciliano e canditi. In questi due casi, il prezzo aumenta e arriva a 50 euro. Esistono anche il Super Panciliegia e il pandoro. Con un prezzo tra gli 85 e i 102 euro si può abbinare il Super panettone ad una bottiglia a scelta tra amaro, limoncello e gin.