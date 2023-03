Collegno, rapina a mano armata in una farmacia di via Leopardi

Collegno, rapina a mano armata in una farmacia di via Leopardi

Una rapina a mano armata è avvenuta presso la farmacia Madonna delle Rose in via Leopardi a Collegno (Torino). L’episodio si è verificato nel pomeriggio dell’8 marzo scorso. Nella farmacia in questione è entrato un uomo indossante una mascherina anticovid, occhiali da sole e cappello. Come informa Torino Today, il bandito ha minacciato il personale con un coltello. Dopo essersi fatto consegnare l’incasso della giornata è fuggito a piedi facendo perdere le sue tracce. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della stazione cittadina.

Collegno, rapina a mano armata in farmacia: non è la prima volta

Sfortunatamente, non è la prima volta che una farmacia di Collegno subisce una rapina da parte di malintenzionati. Si ricorda ad esempio l’episodio accaduto lo scorso agosto presso la farmacia Fermi di via Corso Cervi. In tale occasione, un bandito era qui entrato armato di pistola, che in seguito è risultata essere una scacciacani. L’uomo è stato tuttavia bloccato dai clienti e consegnato ai carabinieri.

Furi e rapine nelle farmacie in aumento, il punto di Paracini

A toccare la questione sui furti e rapine nelle farmacie è stato recentemente il vicepresidente di Federfarma Brescia, Francesco Paracini. Questi è stato convocato lo scorso 9 marzo a nome dell’associazione al tavolo Ordine e sicurezza Pubblica della Prefettura con i referenti delle forze dell’ordine. Paracini si è espresso proprio sul fenomeno (limitandosi a parlare della situazione nel bresciano) spiegando come nel 2022 si siano verificati almeno 19 episodi simili e altri 11 nel 2021. Il vicepresidente Federfarma ha precisato: “Ora è arrivato il momento di sollevare all’autorità la nostra segnalazione per attivare delle misure adeguate a far fronte ai danni e al rischio a cui sono esposti i farmacisti”.