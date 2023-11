Una donna è stata colpita in pieno da un fulmine mentre passeggiava sulla spiaggia di Boquilla, in Colombia.

Una donna di 34 anni è stata colpita in pieno da un fulmine mentre si trovava sulla spiaggia di Boquilla in Colombia. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale, ma è morta poco dopo a causa di un arresto cardiocircolatorio. Le autorità locali avevano diffuso un’allerta maltempo, invitando i cittadini a considerare le dovute precauzioni.

Colombia, fulmine uccide donna: un filmato mostra quanto accaduto

Inquietante sequenza sulla spiaggia di Boquilla a Cartagena, in Colombia: un filmato cattura il momento in cui una donna di 34 anni passeggiava serenamente, prima che un lampo improvviso la colpisse. Giunti sul posto i soccorritori che hanno trasportato la giovane d’urgenza in ospedale.

Colombia, fulmine colpisce donna: il triste epilogo

Purtroppo, la donna ha perso la vita poco dopo il ricovero, a causa di un arresto cardiorespiratorio, come dichiarato dalle autorità. La tragedia si è consumata poche ore dopo l’emissione di un’allerta meteorologica da parte delle autorità locali, che sollecitavano i cittadini a prendere le opportune precauzioni.

Colombia, fulmine uccide donna: bagnanti sulla spiaggia nonostante il maltempo

Nonostante l’allarme meteo diffuso dalle autorità colombiane alcune ore prima, le spiagge di Boquilla continuavano ad essere frequentate da persone che si godevano tranquillamente la brezza marina, inconsapevoli del pericolo imminente. Boquilla è una spiaggia amata non solo dai cittadini locali di Cartagena ma anche dai turisti.