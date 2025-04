Un agguato in via Prenestina ha portato alla morte di una coppia di cittadini cinesi.

Un agguato che scuote Roma

Nella tarda serata di ieri, Roma è stata teatro di un agguato che ha portato alla morte di due cittadini cinesi, un evento che ha scosso la comunità locale. I due 53enni, mentre tornavano a casa in bicicletta, sono stati raggiunti da colpi d’arma da fuoco in via Prenestina, all’altezza del Pigneto. I killer, a bordo di una moto, hanno aperto il fuoco senza pietà, centrando le vittime alla nuca. Questo tragico episodio solleva interrogativi sulla sicurezza nella capitale e sull’aumento della violenza nelle strade.

Le indagini in corso

I carabinieri della VII Sezione, insieme al Nucleo investigativo e alla compagnia di Piazza Dante, sono immediatamente intervenuti sul luogo del delitto. Le indagini sono in fase preliminare e non si esclude alcuna pista, da un possibile regolamento di conti a una rapina finita male. La brutalità dell’episodio ha attirato l’attenzione dei media e della popolazione, preoccupata per la propria sicurezza. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per cercare di identificare i responsabili.

Un contesto di crescente violenza

Questo agguato si inserisce in un contesto più ampio di crescente violenza a Roma, dove episodi simili si sono verificati negli ultimi mesi. La città, già segnata da problemi di sicurezza, sembra affrontare una nuova ondata di criminalità. La comunità cinese, che conta migliaia di residenti nella capitale, si trova ora a dover affrontare la paura e l’insicurezza. Le autorità locali sono chiamate a rispondere a queste preoccupazioni, garantendo maggiore protezione e sicurezza per tutti i cittadini.