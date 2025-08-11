Un tragico episodio ha scosso la Sardegna, dove un bambino di soli 4 anni era stato ricoverato d’urgenza a causa di un grave colpo di calore. Nonostante i tentativi dei medici, il piccolo non ce l’ha fatta ed è deceduto dopo giorni in ospedale.

Colpo di calore fatale in Sardegna: ricovero d’urgenza per un bambino di 4 anni

Mercoledì 6 agosto, durante una vacanza a Olmedo, in provincia di Sassari, un bambino romeno di 4 anni è sfuggito al controllo dei genitori mentre questi stavano riposando. Approfittando di quel momento, il piccolo è salito da solo in un’auto parcheggiata al sole, dove è stato trovato privo di sensi. I genitori, allarmati, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Alghero.

Il bimbo è stato inizialmente ricoverato in rianimazione presso l’ospedale Santissima Annunziata di Sassari a causa di un grave colpo di calore.

Colpo di calore fatale in Sardegna: bambino di 4 anni perde la vita dopo il ricovero

A causa delle condizioni critiche, il bambino è stato trasferito con un elisoccorso al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Arrivato in coma e in condizioni estremamente gravi, il piccolo è deceduto questa mattina, lunedì 11 agosto.

Dall’ospedale hanno comunicato che il decesso è avvenuto a causa di un danno cerebrale irreversibile, che si è aggravato nonostante gli intensi interventi medici condotti dal team di rianimazione pediatrica. Un triste epilogo per una situazione iniziata con un momento di distrazione e che ha provocato una perdita devastante per la famiglia.