È saltata la testimonianza del Primo Ministro di Israele al processo in cui è imputato per corruzione: ecco cosa è successo.

Netanyahu, rinviata improvvisamente la sua testimonianza al processo per corruzione: il motivo

Il motivo? A causa di una intossicazione alimentare. Le sue condizioni fanno sapere che sono state considerate buone, aggiungendo che sta ricevendo liquidi per via endovenosa a seguito della disidratazione: “secondo le istruzioni dei medici, il primo ministro si riposerà a casa per i prossimi tre giorni e da lì gestirà gli affari di Stato.”

Netanyahu, quando testimonierà?

Come visto a causa di una intossicazione alimentare, Benjamin Netanyahu non testimonierà al processo che lo vede imputato per corruzione. Secondo appunto quanto riferito dal suo ufficio, il primo ministro israeliano si è sentito male la scorsa notte dopo aver mangiato cibo avariato. Nella riposta della procura all’istanza di Netanyahu si legge: “date le circostanze, e considerando quanto scritto nella cartella clinica, non possiamo sollevare obiezioni. Tuttavia, alla luce delle numerose udienze annullate, chiederemo all’imputato di testimoniare mercoledì e giovedì di questa settimana.”