Come allontanare le zanzare in modo naturale

Come allontanare le zanzare non è difficile, ma bisogna usare i metodi giusti e naturali per tenerle alla larga in modo che non diano fastidio.

Le zanzare sono insetti davvero fastidiosi che compaiono in estate a disturbare il sonno notturno, ma anche le serate all’aria aperta. Grazie ad alcuni accorgimenti e consigli che si trovano qui, ecco come allontanare le zanzare in maniera naturale e in modo del tutto definitivo.

Come allontanare le zanzare

L’estate, si sa, è sinonimo di zanzare. In casa o in giardino si è letteralmente invasi da questi esseri fastidiosi e irritanti e diventa difficile sbarazzarsene. Come allontanare le zanzare è assolutamente possibile grazie a dei rimedi e soluzioni a base naturale, senza l’ausilio di pesticidi o altri prodotti che contengono sostanze chimiche che possono essere dannosi per l’uomo.

In estate, per via del caldo e delle finestre aperte, le zanzare possono entrare dentro casa disturbando con la loro presenza.

Le zanzare tendono ad annidarsi in questi luoghi arrivando a disturbare le giornate all’aria aperta, magari in occasione di una cena con familiari e amici.

Per atri insetti, quali mosche e formiche, i rimedi sono molto rapidi e facili, la stessa cosa non si può dire delle zanzare, anche perché questi insetti rappresentano un incubo sia per coloro che abitano in città, ma anche per chi trascorre le proprie vacanze al mare.

Per essere certi che il ronzio e le punture di questi insetti non disturbino, si consiglia di adottare metodi naturali.

Dalle zanzariere elettriche o magnetiche sino alle soluzioni green, sono davvero vari i metodi che aiutano ad allontanare le zanzare permettendo così di dormire sonni tranquilli e trascorrere le giornate all’aria aperta senza problemi. Sono soluzioni che aiutano a creare un ambiente sicuro e protetto, anche per i bambini e gli animali domestici.

Come allontanare le zanzare: consigli

Per allontanare le zanzare non si ha bisogno di prodotti quali insetticidi che possono essere dannosi e nocivi per l’uomo, ma è possibile usare rimedi e soluzioni naturali che aiutano a liberarsene, ma che non hanno gli stessi effetti collaterali. Bisogna anche evitare i ristagni d’acqua che sono un forte richiamo per questi insetti.

Ci sono alcune piante che producono dei fiori talmente forti che sono fonte di fastidio per le zanzare dal momento che emanano odori sgradevoli per loro. Alcune di queste piante sono il mughetto e il geranio, una pianta che si trova sui balconi o terrazze di molte case. Per la presenza delle zanzare in giardino, ci sono delle piante che le allontanano, come la catambra.

Alcune erbe aromatiche, quali la citronella, il basilico sono un altro ottimo rimedio naturale che aiuta ad allontanare le zanzare. Avere dei vasi con queste piante è sicuramente un supporto valido per tenerle lontane. Gli oli essenziali a base di lavanda e limone le disorientano, per cui risulta difficile per le zanzare trovare la strada per aggredire la pelle e quindi pungere.

Si possono creare anche dei rimedi fai da te, a base di menta e basilico per cui basta farle bollire per almeno 20 minuti e filtrare il liquido. Ogni sera, al tramonto del sole, basta spruzzarlo sulle braccia o le gambe per tenerle alla larga. Oltre ai rimedi naturali, ci sono poi dei dispositivi quali Ecopest che sono particolarmente efficaci nella lotta a questi insetti.

Come allontanare le zanzare naturalmente

