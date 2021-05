Le zanzare si possono allontanare da casa grazie a dei rimedi che sono naturali e che non arrecano danni all'uomo e alla sua salute.

In primavera, ma soprattutto durante la stagione estiva, può capitare, durante la notte, di avvertire un ronzio che disturba il sonno. Si tratta delle zanzare, piccoli e fastidiosi insetti che è possibile allontanare con alcuni dei rimedi migliori presenti in commercio. Vediamo cosa usare e come fare.

Zanzare

Sono insetti molto fastidiosi soprattutto durante la stagione estiva quando si vuole trascorrere del tempo all’aperto e diventa difficile per via di questo ronzio persistente a causa delle zanzare, ormai ospiti indesiderati nelle case di chiunque e anche nei giardini. Oltre a essere oggetto di disturbo, rischiano anche di essere nocive dal momento che alcuni esemplari sono causa della febbre dengue, malaria, ecc.

Nel mondo ne esistono più di 3000 specie, mentre in Italia sono circa una sessantina. Durante la stagione estiva, le città sono prese d’assalto da questi insetti davvero fastidiosi e difficili da eliminare. Sia i maschi che le femmine hanno una morfologia abbastanza simile, sebbene possano variare in base alle dimensioni. Alcune specie sono maggiormente attive durante il giorno, mentre altre la notte, quando si sta dormendo.

Tendono a prediligere ambienti caldi e umidi e proprio per questa ragione, durante la stagione estiva se ne trovano tantissime. Inoltre, si trovano spesso in piccole quantità di acqua stagnanti dove sono solite deporre le uova. Per questa ragione, per evitare le zanzare, è meglio anche evitare di lasciare dell’acqua nei vasi o nelle bottiglie in quanto sono preda di questi insetti.

Non lasciare dei residui o accumulare i rifiuti, ma ricordarsi sempre di posizionarli in appositi sacchetti in modo da allontanarle e fare in modo che non entrino in casa. Infine, evitare di usare determinati prodotti per allontanarle in quanto rischiano di essere pericolosi per l’uomo e causa di malattie.

Zanzare: rimedi efficaci

Per chi vuole evitare di usare i soliti prodotti, quali antizanzare che non sempre fanno bene e causano danni nocivi, sono diversi i rimedi anche naturali che risultano essere altrettanto efficaci per allontanare le zanzare da casa ed eliminarle immediatamente. Alcuni articoli che si hanno in casa possono giungere in soccorso, considerando che le zanzare sono attratte dagli odori forti, delle candele profumate alla lavanda o citronella sono un ottimo rimedio per cacciarle.

Gli oli essenziali al limone o al geranio da versare in contenitori di vetro sono sicuramente un odore che le zanzare trovano insopportabile per cui non sentono minimamente il bisogno di doversi avvicinare. Le piante anti-zanzare come la menta, il basilico da posizionare vicino a finestre o davanzali permette di allontanarle. Per chi ha un giardino, alcune piante repellenti come la canapa o l’aglio sono un ottimo repellente.

Oltre a questi rimedi naturali, per allontanare le zanzare, è possibile munirsi anche di zanzariere, un metodo estremamente ecologico. In questo caso, bisogna ricordarsi di chiuderle ogni sera al calar del sole, dal momento che è in proprio in questa fase della giornata che tendono a diffondersi nei vari ambienti. Le zanzariere si possono mettere in modo da sistemare le finestre oppure intorno al letto come baldacchino.

Ci sono poi alcuni dispositivi elettronici che possono allontanare in maniera definitiva le zanzare, quali i repellenti come Ecopest oppure le lampade a led o di sodio che sono un buon metodo per allontanarle definitivamente in modo che non disturbino più il sonno o altre attività da svolgere durante la giornata.

Zanzare: il miglior rimedio

Insieme a tutti questi rimedi, ecologici e naturali, per allontanare le zanzare e fare in modo che non si vedano più, in commercio si trovano varie soluzioni, ma la migliore, in questo momento, è sicuramente Ecopest Home. Un repellente elettronico da usare sia contro le zanzare, ma anche altri insetti, compreso i roditori. Un dispositivo elettronico che non nuoce alla salute dal momento che non emana nessun cattivo odore.

Si basa su una tecnologia a interferenza magnetica e ultrasuoni che non risulta fastidiosa né per gli esseri umani, ma neanche se si hanno degli animali domestici. Grazie al suo uso, permette di tenere lontani qualsiasi tipo d’insetto e anche roditori, come appunto i topi. Si estende in un raggio d’azione fino a 250 metri quadrati e basta collegarlo alla presa elettrica affinché funzioni e allontani le zanzare e non solo.

Usarlo è molto facile perché basta lasciarlo in funzione anche tutti i giorni a tutte le ore del giorno e della notte. Non provoca danni dal momento che è privo di sostanze nocive che possono arrecare danni alla salute. Ecopest Home è un dispositivo sicuro e testato, oltre a essere pratico e portatile in modo da portarlo ovunque, anche in vacanza se si vuole.

Non ha controindicazioni o effetti collaterali per cui possono usarlo tutti per tenere lontani i vari insetti.

Un dispositivo silenzioso che non emette nessun suono, per cui non disturba e offre il massimo della protezione dalle zanzare a tutta la famiglia, compreso anche gli animali domestici. Le recensioni ne parlano in modo entusiasta.

Per chi fosse interessato all’acquisto di Ecopest Home, il solo metodo per poterlo ordinare è tramite il sito ufficiale dal momento che questo dispositivo, essendo originale ed esclusivo, non è ordinabile online o nei negozi fisici. Bisogna collegarsi, compilare il modulo nella sezione apposita, inserire i propri dati e inviarlo. Si trova in promozione di 49,90€ (invece di 100€) per due dispositivi con spedizione gratuita. Il pagamento si effettua con Paypal, carta di credito o anche in contrassegno, in contanti al momento della consegna al corriere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.