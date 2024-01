Come aprire un conto deposito online

Le forme di risparmio scelte dagli italiani sono numerose; fra quelle più comuni si ricordano i BOT (i Buoni Ordinari del Tesoro), i Fondi Comuni di Investimento, i CCT (Certificati di Deposito) e il conto deposito; ed è proprio di quest’ultimo che tratteremo in questo articolo.

Il conto deposito, infatti, è uno strumento di risparmio che negli ultimi anni ha suscitato e continua a suscitare un certo interesse; cerchiamo di capire quindi con esattezza di cosa si tratta, quali sono le sue caratteristiche principali e come si può aprire un conto deposito online.

Cos’è un conto deposito

Questo tipo di conto bancario è orientato al risparmio e, come tale, prevede un tasso di interesse attivo, che può essere più o meno elevato, sulle somme in esso depositate. Non è un conto bancario che consente di eseguire molte operazioni, come invece è previsto nel caso di un conto corrente; in sostanza, sul conto deposito si possono effettuare soltanto versamenti o prelievi di denaro.

Un conto deposito, per essere operativo, deve essere collegato a un conto corrente. Trattandosi di uno strumento destinato al risparmio, non prevede la possibilità del cosiddetto scoperto di conto (fido bancario); in altri termini, il saldo contabile di un conto deposito non può mai essere negativo.

Si tratta, inoltre, di conti bancari che generalmente non prevedono l’addebito di spese (quelle relative a gestione, apertura, chiusura ecc.) e vengono infatti spesso detti zero spese, mentre le somme che vengono depositate su questo tipo di conto sono garantite dal Fondo di Tutela dei Depositi fino a un importo pari a 100.000 euro.

Le due principali forme di conto deposito sono due: vincolato e non vincolato (altrimenti detto libero); nel primo caso le somme di denaro depositate sul conto non possono essere liberate fino a che non si giunge alla data di scadenza che il cliente e la banca hanno preventivamente concordato; nel conto libero, invece, non esiste tale vincolo e, conseguentemente, il cliente può movimentare il denaro come meglio crede spostandolo, tramite bonifici, su un conto corrente.

Come si apre un conto deposito online

Prima di aprire un conto deposito è importante confrontare diverse offerte. Si devono considerare il tasso d’interesse proposto, eventuali costi associati, l’eventuale presenza di vincoli ecc.

Una volta effettuata la scelta, l’apertura di un conto deposito può essere effettuata recandosi presso una filiale bancaria oppure, più comodamente, tramite la sicura e rapida procedura di firma digitale (in questo caso si parla di conto deposito online).

Al di là di differenze di poco conto fra un istituto e l’altro, la procedura di apertura di conto deposito online è sostanzialmente la seguente: sul sito dell’istituto bancario prescelto si compila il modulo di apertura fornendo tutte le informazioni necessarie fra cui dati anagrafici, recapiti, dati personali (titolo di studio, professione ecc.), l’indirizzo e-mail, il numero del telefono cellulare e l’IBAN del conto corrente d’appoggio.

Ai fini della normativa antiriciclaggio, quando l’apertura del conto deposito viene effettuata online, viene richiesta l’effettuazione di un bonifico dal conto di appoggio; se ciò non è possibile, è necessario effettuare un riconoscimento con un operatore della banca oppure in agenzia o, a distanza con una videochiamata.

Fra i documenti necessari per l’apertura vi sono un documento di identità e la tessera sanitaria (sulla quale è riportato il codice fiscale), entrambe in corso di validità; ovviamente, nel caso di più cointestatari, ognuno dovrà fornire i propri dati e i propri documenti. Una volta fornita tutta la documentazione necessaria si eseguirà la procedura di firma digitale e nel giro di poco tempo il conto sarà operativo.