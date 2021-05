Dalla bandana al foulard sino alle creme, sono diversi i metodi e soluzioni per coprire i tatuaggi in occasione dell'estate.

I tatuaggi sono delle vere e proprie forme d’arte e di espressione. Può capitare che, in occasione di un evento importante oppure durante la stagione estiva, bisogna coprirlo. Qui è possibile trovare alcuni consigli e suggerimenti per coprire i tatuaggi senza ricorrere a operazioni o interventi.

Come coprire i tatuaggi per l’estate

Con l’arrivo della bella stagione e dell’estate, in particolare, sono diverse le occasioni per sfoggiare il tatuaggio grazie al fatto che si tende a scoprirsi un po’ di più. Nel caso si avesse un tatuaggio che sia particolarmente vistoso, forse una buona idea, in prossimità di un evento o cerimonia potrebbe essere quello di coprire i tatuaggi in modo da dare un aspetto diverso.

I tatuaggi non sono più un tabù nella società odierna, ma in alcune occasioni bisogna saperli coprire e nascondere, magari con un po’ di astuzia, in quanto potrebbero infastidire specie se rappresentano qualcosa di poco carino o qualche scritta che è meglio nascondere, specie in un luogo pubblico quale può essere la spiaggia in estate. In occasione di una cerimonia o un evento, si può pensare di coprire i tatuaggi per l’estate.

Per coprire i tatuaggi in modo che non siano molto visibili, sono diversi i metodi che si possono usare. Dai fondotinta sino ai correttori, passando per delle creme o prodotti specifici quali Cover Plus Tattoo, sono solo alcune soluzioni rapide ed efficaci per provare a nasconderli in modo da apparire in maniera diversa e non dare troppo nell’occhio.

L’intervento o l’operazione non è consigliata in quanto comporta delle controindicazioni e degli effetti collaterali che possono creare problemi. Nel caso fosse un tatuaggio molto piccolo si può coprirlo con qualche accessorio, come un foulard se è nella zona del collo o una maglietta a tre quarti se è sull’avambraccio. In questo modo sicuramente nessuno lo scopre.

Come coprire i tatuaggi per l’estate: consigli

Che siano grandi o piccoli, neri oppure colorati, non importa, magari per una occasione importante o se il disegno è troppo vistoso e potrebbe disturbare qualcuno, coprire i tatuaggi è sicuramente la soluzione migliore e per poterlo fare sono diversi i consigli e gli accorgimenti che è necessario prendere in questi casi. In estate, l’esposizione ai raggi solari disidrata la pelle portando a far scolorire il tatuaggio.

Bisogna innanzitutto proteggerlo dai raggi solari applicando una crema a protezione solare ad alta protezione. La crema va applicata sia prima di uscire di casa, ma anche in spiaggia oppure due ore dopo il bagno. In questo modo si preserva il colore del tatuaggio proteggendolo nel modo migliore possibile.

Nel caso il tatuaggio fosse piccolo e non troppo grande, è sempre possibile coprirlo indossando dei foulard, delle bandane o anche dei parei a seconda della posizione del tattoo stesso. Chi ha tatuaggi molto piccoli, un trend che si è diffuso negli ultimi anni, magari sulle caviglie o i polsi, può pensare di coprirli indossando dei bijoux, quali braccialetti, anelli o cavigliere.

Oltre a questi accorgimenti e rimedi, è possibile anche coprire i tatuaggi munendosi di pennelli, correttori e fondotinta. In commercio si trovano alcuni prodotti del make up che sono specifici per coprire questa forma d’arte. Ovviamente bisogna munirsi di molta pazienza, ma alla fine i risultati sono soddisfacenti.

Come coprire i tatuaggi: miglior rimedio

Per coprire i tatuaggi in occasione della bella stagione, oltre ai consigli che sono stati forniti, si può contare su un prodotto davvero valido ed efficace. Si tratta di Cover Plus Tattoo, una crema dalla copertura totale che nasconde, non solo questi disegni sulla pelle, ma anche le varie imperfezioni. Una crema che copre qualsiasi tatuaggio, anche quelli scuri.

Ha un effetto nature, per cui nessuno si accorge del trucco. Un prodotto made in Italy che non ha controindicazioni o effetti collaterali di nessun tipo, che migliora la pelle. Si applica in pochissimo tempo, un minuto per donare risultati ottimali. Cover Plus Tattoo funziona davvero, come dimostrano le varie recensioni che si possono leggere. Si adatta a qualunque tipo di pelle e basta una passata. E’ riconosciuta da tatuatori e consumatori, la migliore crema per tatuaggi. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Una crema professionale usata anche dai grandi artisti del make up sia per lavori molto difficili e complicati, come il total cover up per film e rappresentazioni a teatro. Una formula usata e raccomandata dai più grandi esperti e artisti del settore. Solitamente le formule per coprire i tatuaggi risultano molto costose e non disponibili per tutti.

Cover Plus Tattoo permette un risultato ottimale per chiunque e non è necessario rivolgersi a specialisti del settore, ma si può applicare in tutta tranquillità a casa senza problemi.

Una crema assolutamente sicura e testata, di grande qualità quindi molto efficace e valida.

Per ordinare Cover Plus Tattoo, essendo originale ed esclusiva, quindi non reperibile nei negozi fisici o siti di e-commerce, l’utente interessato può ordinare solo sul sito ufficiale cliccando qui. La crema è in offerta promozionale al costo di 49€ invece di 78 per una confezione con la spedizione gratuita. Il pagamento avviene con Paypal, la carta di credito oppure direttamente in contanti al corriere al momento della consegna.

